Simpsonlar’ın Kehanetlerini Bulacak Çalışan Aranıyor

Bir bahis ve şans oyunu sitesi, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyerek içeriğinde yer alan kehanetleri bulacak bir çalışan arayışında. Site, bölümleri izleyerek bunu yapacak olan kişiye 7 bin dolar (65 bin TL civarı) ücret vadetti.

Matt Groening tarafından yaratılan 700’ü aşkın bölümlük çizgi dizi Simpsonlar, yayın süresince pek çok konuyu ele aldı. Dünya genelinde ve ülkemizde birçok hayran kitlesi, izleyicisi bulunan dizi, birçok önemli ve kritik olayı önceden bildiği iddiasıyla da son senelerde sık sık gündeme geliyor.

Donald Trump’ın başkanlığından Lady Gaga’nın sahne şovuna, Nobel ödülünü kazanandan Biden-Harris ortaklığına, Disney-Fox birleşmesinden akıllı saatlere kadar birçok meseleyi öngördüğü düşünülen Simpsonlar’ın bunları önceden bilmesi kimi insanlar tarafından ilgi çekici bulunsa ve gerçek olduğu savunulsa da kimi insanlar tarafından ise komplo teorilerinden ve her şeyi bilen gizli bir mekanizma olduğu fikrini yaymak için yapılan uydurmalardan ibaret olduğu düşünülüyor.

65 bin TL’ye “Simpsonlar dizi analisti”

Birleşik Krallık merkezli hizmet veren bir bahis ve şans oyunu sitesi, yayınladığı iş ilanında ABD yapımı Simpsonlar dizisinin 33 sezonunu ve Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi aradığını belirtti. İlanda, işe alacakları kişiden Simpsonlar’ın öngörmüş olabileceği meselelere odaklanması istendi.

İşe alınacak kişide bilgisayara erişim, ileri derece İngilizce bilgisi ve 18 yaşından büyük olması gibi şartların arandığı iş için 7 bin dolar (65 bin TL civarı) ücret belirlendi. Film ve dizinin toplam izleme süresinin 284 saat olduğu, işin toplamda 8 hafta süreceği ve 35,5 saat mesaiye denk geldiği ifade edilen ilanda, “Simpsonlar dizi analisti olarak çalışacak kişinin dizide dikkat çeken olay ve anlatıları not edip, bunların her birinin gelecekte yaşanma olasılığını tahmin etmemizde bize yardımcı olmasını istiyoruz” açıklamasına yer verildi.