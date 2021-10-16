Başrollerini Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un paylaştığı ve 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen bilim kurgu filmi Matrix Resurrections’tan yeni görseller paylaşıldı.

Çıktığı dönemin en başarılı bilim-kurgu ve aksiyon filmi olarak gösterilen Matrix serisi, birçok insanın kafasını karıştırarak yaşama ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Seçimlerimizin hayatımızı ne şekilde etkilediğini ve gündelik yaşam içerisindeki basit tercihlerin dahi ne derece önemli olduğu distopik yönden anlatan film senelerdir konuşulmaya devam ediyor.

Wachowski Kardeşler’in kült film serisi ve dört dalda Oscar ödülü bulunan Matrix, yeni devam filmi olan Matrix Resurrections ile 22 Aralık 2021 tarihinde vizyonlarda olacak. Merakla beklenen filmin fragmanını yanı sıra birçok görsel de paylaşıldı. Entertainment Weekly, Morpheus karakterini canlandıran Yahya Abdul-Mateen II ile gerçekleştirdiği röportajla birlikte filme ait yeni görseller yayınladı.

İşte o görseller:



Başrolü paylaşan Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yanı sıra Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson’ın yer alacağı Matrix Resurrections ile Matrix'in uzun zamandır beklenen dönüşü gerçekleşmiş olacak. Merak edilen karakterler arasında yer alan Morpheus ise Laurence Fishburne yerine Yahya Abdul-Mateen II tarafından canlandırılacak.

Morpheus Karakteri ve Laurence Fishburne hakkında konuşan Yahya Abdul-Mateen II, Larunce’in yapılması gerekn her şeyi yaptığını ve Matrix Resurrections’ın yeni bir hikaye sunduğunu ve Morpheus karakterinin farklı bir yinelemesi olduğunu söyledi. Filmin detaylarına girmek istemeyen Mateen, “Oynadığım karakter, Matrix evreninin ve Morpheus karakterinin tarihinin kesinlikle farkında. Kendini keşfetme sürecinde olan bir karakteri oynuyorum” şeklinde konuştu.