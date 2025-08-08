Electronic Arts yöneticisi Laura Miele, The Sims serisinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Miele’ye göre Sims 5 adlı yeni bir oyun çıkmayacak. Bunun yerine Sims 4 sürekli gelişen bir yapıya evrilecek ve sıfırdan başlama zorunluluğu ortadan kalkacak.

Sims serisinin geleceğiyle ilgili en büyük soru işareti sonunda yanıt buldu. Electronic Arts’ın üst düzey yöneticilerinden Laura Miele, Variety’ye verdiği röportajda The Sims 5 adlı yeni bir oyun bekleyenler için kötü haber verdi. Miele, artık serinin klasik “sıfırdan başla” anlayışını terk edeceğini ve Sims 4’ün sürekli güncellenerek devam edeceğini açıkladı.

Bu kararın ardındaki en büyük neden ise oyuncuların yıllar boyunca oluşturduğu içeriklerin ve satın aldığı eklentilerin korunması. “Oyuncuların sıfırdan başlamak zorunda kalması, yıllarca satın aldıkları içeriklerden vazgeçmeleri oyuncu dostu bir yaklaşım değil.” diyen Miele, Sims 4 için bugüne kadar 85’ten fazla içerik paketi yayınladıklarını ve bunların sıfırlanmasının topluluğa zarar vereceğini vurguladı.

Sims artık bir oyun değil platform olacak

EA, Sims evrenini artık tekil oyunlardan bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor. Bu da “The Sims 5” adını taşıyan bağımsız bir oyunun çıkma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bunun yerine Sims 4 çatısı altında yeni güncellemeler, içerik paketleri ve mod desteğiyle zenginleştirilmiş, kesintisiz bir oyuncu deneyimi sunulacak. Bu yaklaşım, oyun dünyasında Fortnite ve Roblox gibi sürekli gelişen platform yapısına benzer olacak.

Ayrıca EA’in şu sıralar Sims evrenini genişletmek adına Margot Robbie’nin yapım şirketi LuckyChap ve Amazon MGM Studios iş birliğiyle çekilecek bir Sims filmi üzerinde çalıştığı da doğrulandı. Şirket, bu projeyi “yıllardır doğru kreatif ortaklığı beklediğimiz” bir adım olarak tanımlıyor. Görünen o ki EA, Sims markasını artık sadece bir oyun olarak değil, çoklu medya deneyimi sunan bir evren olarak konumlandırıyor.