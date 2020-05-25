Singapur, Salgının Türkiye’de Ne Zaman Biteceğini Açıkladı

Koronavirüs salgını ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Singapur, COVID-19’un Türkiye’deki seyrine dair çok önemli bir rapor yayınladı. Geliştirilen yapay zeka algoritmasının öngörüsüne göre ülkemizde salgının bitmesine en az dört ay daha var.

Dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadelesi hız kesmeden devam ederken, salgının Türkiye'de ne zaman biteceğine ilişkin dikkat çekici bir araştırmaya imza atıldı. Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nin bir yapay zeka algoritmasını temel alarak yaptığı çalışma, ölümcül salgının ülkemizdeki sayrine dair çarpıcı bir öngörüde bulunuyor.

“COVID-19’un Tahmini Takibi” isimli çalışmada, istatistik bilimi ve epidemiyolojik modeller kullanılarak günlük vaka ve ölüm sayısı ile birlikte diğer tıbbi detaylar analiz edildi. Singapurlu araştırmacılar, Türkiye ile ilgili olan verilerin 6 Mayıs 2020 tarihine kadar olduğunu açıkladı.

Araştırmaya göre Türkiye'de koronavirüs salgının sona ermesine en az 120 gün var

Yapay zeka algoritması ile yapılan modellemeye göre, ülkemizde koronavirüs salgının sona ermesi için önümüzdeki en az 120 gün bulunuyor. Hazırlanan grafikte, COVID-19’un Türkiye’de biteceği tarih 8 Eylül 2020 olarak gösteriliyor.

Tabii, bu tarihin bir kesinlik arz etmediğini söylemekte fayda var. Zira araştırmanın arkasındaki ekip de, COVID-19 hakkında pek çok değişken olduğuna dikkat çekiyor. "Bu veriler yüzde 100 net ve kesin değil, sadece mevcut şartlar altında bir öngörü” uyarısını yapan bilim insanları, bulguların sadece geleceğe yönelik bir rehber olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka, COVID-19’un Türkiye’de biteceği tarih olarak 8 Eylül 2020'yi işaret ediyor

Araştırmayı yaparken farklı verilerden ve modellerden faydalandıklarını ifade eden ekip, "Her bulaşıcı hastalığın bir yaşam döngüsü var. Salgının patlaması, hızla yayılması, yavaşlama hızı ve sona ermesi şeklinde. Fakat salgında bu yaşam döngüleri ülkelere ya da bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Farklı ülkeler aynı anda farklı fazlarda olabiliyor” diyor.

Singapur, bugüne kadar 5 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19 ile en etkili mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Ülkede bugün itibarıyla 31.960 doğrulanmış vaka ve 31 can kaybı bulunuyor. Tedavi edilen hasta sayısı ise son 24 saatte 994 artışla 14.876 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise dün açıklanan 1.141 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 156.827'ye, toplam can kaybı ise 32 artışla 4.340'a yükseldi.