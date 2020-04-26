Koronavirüs salgınının bitiş tarihi, aynı zamanda hayatın normale dönmeye başlayacağı tarih anlamına da geliyor. Salgına karşı örnek bir duruş sergileyen ülkelerden Singapur'da bilim insanları, güncel verilere göre bir modelleme yaptılar. Ortaya çıkan sonuçlar hem dünyada hem de Türkiye'de salgının son bulacağı tarihleri gösteriyor.

Tüm dünyayı 21. yüzyılın en büyük krizlerinden birisine doğru sürükleyen koronavirüs salgınında veriler büyük önem taşıyor. Elde edilen veriler doğru araştırmalarda, doğru şekilde yorumlanırsa sadece mevcut durum değil, geleceğe ilişkin tutarlı çıkarımlar yapmak da mümkün oluyor. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek sorusunun cevabı da buna dahil.

Salgına karşı örnek bir duruş sergileyen Singapur’da bulunan Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (SUTD) araştırmacıları, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Our World In Data verilerini kullandılar. Bilim insanları, ortaya koydukları metodoloji ile ellerindeki güncel veriyi modellemeyi başardılar.

Türkiye’de koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

%97 ihtimalle 16 Mayıs 2020

%99 ihtimalle 28 Mayıs 2020

%100 ihtimalle 11 Ağustos 2020

Güncel verilerden hareketle bilim insanları; %97 ihtimalle 16 Mayıs 2020 tarihinde, %99 ihtimalle 28 Mayıs 2020 tarihinde, %100 ihtimalle 11 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’de beklenen vaka sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyorlar. Bu tarihler, salgının aniden ortadan kalkacağı tarihleri değil, beklenen vaka sayısına ulaşılacak tarihleri ifade ediyor.

Beklenen vaka sayıları o güne kadar elde edilen resmi verilerden hareketle tahmin ediliyor. Eğer resmi verilerde ani bir yükseliş yaşanırsa beklenen vaka sayısı artıyor, salgının son bulacağı tarih aralığı ertelenmiş oluyor. Aynı şekilde güncel vaka sayısındaki düşüş de beklenen rakamın düşmesini ve tarihin öne çekilmesini sağlıyor.

Tüm dünyada koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?

%97 ihtimalle 29 Mayıs 2020

%99 ihtimalle 16 Haziran 2020

%100 ihtimalle 8 Aralık 2020

Güncel verilerden hareketle bilim insanları; %97 ihtimalle 29 Mayıs 2020 tarihinde, %99 ihtimalle 16 Haziran 2020 tarihinde, %100 ihtimalle 8 Aralık 2020 tarihinde tüm dünyada beklenen toplam vaka sayısına ulaşılacağını tahmin ediyorlar. Yine bu tarihlerin alınan önlemlere uyulmaması çerçevesinde değişebileceğini belirtelim.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden verileri doğrulayan açıklamalar yapılmıştı:

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. İlhami Çelik, salgının 1-2 haftada pik noktaya ulaşacağını, Haziran’da ise normal hayata dönüş yapabileceğimizi açıklamıştı. Bilim Kurulu’nun da Singapur’da olduğu gibi dünyanın çeşitli üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaları kaynak aldığını, kendi modellerine sahip olduklarını, verilerin de aynı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Singapur’daki araştırmanın 26 Nisan 2020 itibariyle mevcut verilerle elde ettiği sonuç, bize en geç 11 Ağustos 2020 tarihinde ülkemizde her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Elbette bu tarihi öne çekmek uyarıları dinlemekle bize bağlı bir durum. Eğer tarihleri görünce bu rahatlarsak, ABD örneğinde olduğu gibi ikinci dalga yaşanabilir.

Tarihler yakın diye rahatlamaya gerek yok:

Bilim insanları, salgının pik noktasına ulaşmasıyla birlikte yaşanacak gevşemelere karşı uyarıyorlar. Şu an için koronavirüse karşı bir ilaç ya da aşı geliştirilmediği için önlemler gevşetilirse salgının ikinci dalgası yaşanabilir. İyileşenlerin bile tekrar hasta olabildiklerini göz önünde bulundurursak, önlem almaya devam etmemiz gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi tarafından hazırlanan güncel tarihlere buradan ulaşabilir, araştırmanın metodolojisi hakkında detaylı bilgilere göz atabilirsiniz. Ayrıca Oxford Üniversitesi’nin güncel koronavirüs kaynak verilerine de buradan göz atabilirsiniz.