Sinir Krizi Geçirtme Garantili Bilgisayar Oyunu

Samperson isimli bir bağımsız oyun geliştiricisi, "Desktop Goose" olarak isimlendirilen bir oyun geliştirdi. Bu oyun, masaüstüne çılgın bir kaz ekliyor. Sürekli olarak farenizi kovalayan kaz, pencerelerinizin de yerini değiştiriyor ve herhangi bir oyun oynarken bir Not Defteri'yle karşınıza çıkıyor.

Webtekno ekibi olarak sizlerle, bugüne dek sayısız oyun haberi paylaştık. Paylaştığımız oyunlar daha çok, büyük geliştiricilerin ses getiren oyunlarıydı. Şimdiyse sizlere, bağımsız bir oyun geliştiricisi olan "Samperson" tarafından hazırlanan eğlenceli bir oyundan bahsedeceğiz. "Desktop Goose" olarak isimlendirilen bu oyun, piksel piksel bir kazı başınıza bela ediyor.

Desktop Goose, şu an için sadece Windows platformunda bulunan ve yaklaşık 3 MB'lik dosya boyutuna sahip olan bir oyun. Bu oyunu yüklediğinizde, masaüstünüze, sürekli olarak hareket eden ve zaman zaman can sıkıcı olabilen bir kaz ekleniyor. Bu kaz, sürekli olarak farenizi takip ediyor ve yemeye çalışıyor. Kaptırdığınızda bir süre boyunca farenizi kullandırmayan baş belası kaz, açık olan bazı pencerelerin de yerini değiştiriyor.

Masaüstüne eklenen kazın yetenekleri bunlarla da sınırlı değil. Kaz, oyun oynarken ekranınızda bir anda belirebiliyor. Üstelik oyun deneyiminizi tek başına mahvetmek istemeyen kaz, beraberinde bir de "Not Defteri" uygulaması getiriyor. Bu not defterinde de bazı mesajlar sizleri bekliyor.

Neden böyle bir oyun olduğunu sorguluyor olabilir ya da bu oyunun aslında bir virüs içerdiğini düşünebilirsiniz. Ayrıca oyunun dosyalarını indirmeye çalıştığınızda Google Chrome, indirilecek dosyaların zararlı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak hem eleştirmenler hem de çevrimiçi antivirüs yazılımları, söz konusu dosyalarda herhangi bir virüs tespit etmemişler.

Eğer sizler de bu eğlenceli kaz oyununu bilgisayarınıza indirip, kısa süreli de olsa eğlenmek ya da sinir krizi geçirmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca bu oyunu, sinir etmek istediğiniz arkadaşlarınızın bilgisayarlarına yükleme imkanı yakalarsanız, ortaya bir hayli eğlenceli görüntülerin çıkabileceğine eminiz.

Desktop Goose tanıtım videosu