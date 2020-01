PlayStation Plus'ın Şubat Ayında Vereceği Oyunlar Açıklandı

Abonelerine her ay ücretsiz oyunlar sunan cömert oyun servisi PS Plus, girmek üzere olduğumuz şubat ayında kullanıcılara biri yeni, dördü efsanevi oyunlar olmak üzere tam 5 adet oyun sunuyor. Bu oyunlar 4 Şubat’tan 2 Mart’a kadar kullanılabilir olmak üzere PS Plus’a getirilmeyi bekliyor.

Şubat ayı tam 5 adet bedava PS Plus oyununu beraberinde getiriyor. PlayStation’ın aylık abonelikli oyun servisi; BioShock: The Collection ile 3 farklı FPS macerasını, gerçekliğe hükmettiren Sims 4’ü ve VR kullanıcılarının zevkle oynayabileceği Firewall Zero Hour’u abonelerin kullanımına sunuyor.

PlayStation Plus, her ay abonelerine aylık bedava oyunlar sunan ücretli bir PlayStation servisi. PS Plus, 2018 yılında kullanıcılarına 1.500 dolarlık oyun kullanımı sağlamıştı. Bu, servisin ne kadar cömert bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. PS Plus’ın Türkiye’deki aylık fiyatı 24 TL, yıllık fiyatıysa 180 TL’ye denk geliyor. Asıl konudan uzaklaşmadan, gelin PS Plus’ın şubat ayında ücretsiz hale getireceği oyunlara birlikte göz atalım.

BioShock: The Collection

Oyuncuları denizaltı şehir Rapture’dan uçan şehir Columbia’ya unutulmaz maceralara maruz bırakan BioShock: The Collection, efsanevi BioShock oyunlarını bir araya topluyor. BioShock, BioShock 2 ve BioShock Infinite’i dahilinde barındıran toplama oyun, yenilenmiş 1080p çözünürlüklü haliyle birlikte geliyor.

The Sims 4

Bu şubat ayında 20. yıl dönümünü kutlayacak olan The Sims serisinin doğum günü partisine PS Plus da katılarak The Sims 4’ü abonelerine ücretsiz olarak sunuyor. Kendine has oynayışıyla yaratıcılığınızın serbest kalmasını sağlayan serinin dördüncü oyunu, yaşamın kontrol iplerini size sunarak yepyeni bir dünya yaratmanız için sizi bekliyor.

Firewall Zero Hour (PlayStation VR gerekli)

Dörde karşı dört oynanan taktiksel shooter oyunu Firewall Zero Hour ile ister önemli bilgileri ele geçiren, ister bu hassas bilgileri koruyan bir paralı asker olun. Operation: Black Dawn adındaki yeni sezonu çıkacak olan oyunda PlayStation VR ile çoklu oyunculu bir aksiyona atılın.

Bütün bu oyunlar 4 Şubat’tan 2 Mart’a kadar kullanılabilir durumda olacak. Yani ocak ayının oyunlarını oynamak için hâlâ şansınız var.