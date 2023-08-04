Sınır Tanımayan Gazeteciler, medyada artan yapay zekâ elinden çıkan içeriklerin potansiyel olumsuz sonuçlarının önüne geçmek için tüzük oluşturulacağını duyurdu.

ChatGPT ve Bard gibi üretken yapay zekâlar artık birçok sektörde de işe yardımcı araçlar olarak kullanılmaya başladı. Hatta yardımcılığın ötesinde doğrudan çalışanlar yerine devreye alınmak üzere deneniyor.

Bu ürünlerin en çok kullanıldığı sektörlerin başındaysa medya yer alıyor. Hem ülkemiz hem de yurt dışında artık birçok yayın platformu, tamamen ChatGPT tarafından yazılan makalelere ve haberlere ev sahipliği yapıyor. Bugün, uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler’den konuya yönelik kritik bir hareketin haberi geldi.

Medya için yapay zekâ tüzüğü oluşturuluyor:

Sınır Tanımayan Gazeteciler, paylaştığı duyuruda ortakları ile birlikte “Medyada Yapay Zekâ Tüzüğü” çalışmaları için uluslararası bir komite oluşturulduğunu açıkladı. Duyuru metninde, yapay zekânın sektör için tehlikesine vurgu yapıldı:

“Yapay zekanın (AI) medya endüstrisinde hızla yayılması, bilgi bütünlüğü için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu benzeri görülmemiş zorluğa yanıt olarak, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve ortakları, medyada AI kullanımını düzenlemeyi amaçlayan bir tüzük geliştirmek için uluslararası bir komite kuruyor.”

Komitenin başında Nobel ödüllü bir isim olacak:

Yapay zekânın medyada sorumlu kullanımı için altyapı oluşturacak olan bu komite, Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Ressa başkanlığında yürütülecek. Komite, 13 farklı ülkeden 21 üyeye sahip olacak. Bu isimler, gazetecilik, yapay zekâ ve dijital teknolojiler alanlarında akademik ve profesyonel deneyime sahip isimler.

Komitenin tam amacı ise şu:

“Komitenin rolü, yapay zekâ tabanlı sistemlerin kullanımına ilişkin bilgi profesyonelleri için bir dizi ilke, hak ve yükümlülük geliştirmektir.”