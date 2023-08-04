Yapay zekâ coverları arasına bir yenisi daha katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle "Fikrimin İnce Gülü" seslendirildi.

Yapay zekâ ile ses klonlama ve taklit etme teknolojileri artık bir tık uzağımıza kadar geldi. Birçok araç, bir başka kişinin sesini kullanarak bu ses ile istediğimiz içeriği seslendirmemizi, şarkıları bu ses ile yorumlatmamıza imkân tanıyor.

Bu durum hem etik hem de sesi kullanılan kişiler açısından kolay kolay sönmeyecek tartışmalar yaratırken geçtiğimiz günlerde elbet bir kişinin yapmasını beklediğimiz bir “AI cover” da yayınlandı. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sesiyle, kendisinin en sevdiği türkülerden biri olan “Fikrimin İnce Gülü” seslendirildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden Fikrimin İnce Gülü:

AI cover’lar nasıl yapılıyor?

AI cover üretimini sağlayan pek çok yapay zekâ aracı bulunuyor. Bunlardan en popülerleri arasında ücretli Uberduck ve ücretsiz RVC Voice Training veya Singing Voice Conversion gibi seçenekler yer alıyor. Fakat ücretli ya da ücretsiz olsun tüm modellerin çalışma mantığı temelde aynı.

Siz bir kişinin ses kaydının bulunduğu bir dosyayı araca yükledikten sonra araç, bu sesi analiz ediyor, tonunu ve rengini sayısal veri olarak depoluyor. Daha sonrasında bu ses ile söyletmek istediğiniz, orijinalinin yerine koymak istediğiniz ses dosyasını da araca yüklüyorsunuz.

Bu dosyada da aynı analizlerin yanı sıra tonlama ve ses perdesi gibi taklit etmede kritik rol üstlenecek veriler de analiz edilerek kaydediliyor. En sonunda her iki sesten de alınan veriler yer değiştiriyor, ortaya orijinal tonlama ve perde ile bir başkasının sesinden duyulan bir parça çıkıyor.

Elbette işin teknik tarafı fazlasıyla detaylı. Bazı araçlar, sesin ne derece taklit edilebileceğine ve orijinaline ne derece sadık kalınacağına kadar ayar sunabiliyor.

Bu coverlar başınıza dert açabilir: