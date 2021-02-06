Sinovac Aşısının Etkinlik Oranları Açıklandı

Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen ve ülkemizde de uygulanan CoronaVac aşısının etkinlik oranları açıklandı. Hastaneye kaldırılma ve ölümleri engellemede %100 oranında etkili olduğu bildirilen aşı, enfeksiyonu önlemede ise %50,65'lik etkinlik oranına sahip.

Koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde aşılama çalışmalarına tam gaz devam ediliyor. Şu anda farklı ülkelerde kullanımda olan pek çok farklı aşı bulunurken, Türkiye'de ise Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı yoğun olarak kullanılıyor. Haliyle bu aşının ne kadar etkili olduğu merak ediliyor.

Brezilya'da yapılan denemelerde %50 etkinlik göstermesi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yapılan ikinci faz raporlamalarında ise %91,25 oranında etkili olduğunun açıklanmasıyla tartışmaları beraberinde getiren CoronaVac aşısı hakkında üreticisi olan Çinli Sinovac'tan açıklama geldi.

Enfeksiyonu önlemede düşük, ölümleri önlemede yüksek:

Yapılan açıklamaya göre hastaneye kaldırılma ve ölümleri engellemede %100 oranında etkili olan Sinovac aşısı, enfeksiyonu önlemede ise %50,65'lik etkinlik oranına sahip. Bir başka deyişle aşı, enfeksiyonun bulaşma riskini önlemede zayıf kalıyor ancak hastalığın şiddetini ve ölüm riskini ortadan kaldırıyor. 12 bin 396 kişiyle yapıldığı açıklanan deneyde ayrıca aşının tıbbi tedavi gerektiren vakaların da %83,7 oranında önüne geçtiği belirtildi.

Deneylerde aşının etki oranının katılımcılara iki doz halinde uygulanmasından 14 gün sonra değerlendirildiği belirtildi. Deneye katılanlar arasında koronavirüslü hastaların tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının da bulunduğuna vurgu yapıldı.

Sinovac tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de aşının sağlık çalışanları ve genel halk olmak üzere iki aşamada test edildiği ve 29 vakanın analizine göre koronavirüsünü önlemede yüzde 91,25'lik bir etki oranına sahip olduğu bildirildi.

Çin, aşının yaygın kullanımına onay verdi:

Öte yandan Çin, Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının yaygın kullanımı için onay verdi. Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi'nden (NMPA) yapılan açıklamada, aşının acil kullanım kapsamında risk grupları dışında genel nüfusa uygulanabilmesi için koşullu pazarlama izninin verildiği bildirildi.

Böylece aşının yaygın kullanımının önü açılırken, firmanın ise aşının uygulanması devam ederken etkinlik sonuçlarını ve olası yan etkilerini düzenleyici kuruma rapor etmesi gerekiyor.