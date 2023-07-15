Cep telefonlarımızda sinyal yokken, hatta SIM kart bile yokken 112 gibi acil numaralarının aranabilmesi çoğu kişinin kafasını karıştırıyor. Biz de bu konuya ışık tuttuk.

Yeni bir telefon aldığımızda doğal olarak içinde bir SIM kart bulunmaz. Bu sebeple de telefonu açtığımızda sinyal ibaresinde, takılı SIM olmadığını gösteren belli işaretler görürüz. Takacağınız hattı size veren servis sağlayıcı isminin olması gereken yerde ise ‘Sadece Acil Aramalar’ gibi bir yazı bulunur.

Bunun ülkemizde 112, yurt dışındaysa 911 gibi numaraları kapsadığını elbette hepimiz biliyoruz. Fakat SIM kart olmadan arama yapamayan cihazlarımızın 112’yi arayabilmesi bir nebze kafa karışıklığına sebep oluyor. Gelin şimdi bu konudaki karışıklığı çözelim.

Öncelikle SIM kartın mantığını anlamamız gerek:

Kimlik numaralarımız kişiye özeldir ve devlet dairelerinde bu eşsiz numaralarla işlem yaparız. Söz konusu kimliklerimiz de bizim Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olduğumuzu gösterir. Telefonunuza SIM kartı taktığınızda da cihazınız aynı şekilde bir kimlik kazanır ve yine aynı şekilde eşsiz bir telefon numaranız olur.

X operatöründen SIM kartınızı aldınız diyelim. Telefonunuz artık bulunduğunuz yerin çevresinde X operatörünün baz istasyonlarını arayacak ve sinyal gücünü ona göre size gösterecektir. Y operatörünün baz istasyonu size daha yakın olsa da telefonunuz X operatörünün kartını kullandığından sinyaliniz beklediğinizden düşük görünebilir.

Ülkenin farklı yerlerinde farklı operatörlerin farklı güçlerde sinyaller sunmasının sebebi de budur:

Zaten aralarındaki rekabet de bundan doğar. Eğer kırsal kesimde yaşayan biriyseniz ve telefonunuz bir operatörden yeteri kadar sinyal alamıyorsa farklı alternatiflere yönelirsiniz. Bu sebeple de operatörler, ülkemizin dört bir yanında güçlü, sabit ve hızlı bir internet deneyimi sunmak için çalışır.

Operatörünüzün baz istasyonlarını haritanın farklı yerlerinde noktalar hâlinde düşünün:

Ulak Haberleşme

Bunlar kırmızı renk olsun. Başka bir operatör de aynı şekilde baz istasyonlarını dağıtsın ve bunları da maviyle gösterelim. Üçüncü bir operatör de yeşil renk olsun. Kırmızı operatöre bağlı olan SIM kartları yeşil ya da mavi olan baz istasyonlarını görmeyecektir. Yani her operatör kendi SIM kartını kendi baz istasyonlarına bağlayabilir.

Peki iş acil durum numaralarına gelince ne oluyor?

Bahsettiğimiz tüm bu farklı renkler griye dönüyor diyebiliriz. Yani iş acil numaralara geldiğinde baz istasyonlarının bağlı olduğu operatör fark etmiyor. Örnek olarak Vodafone’un SIM kartını kullanıyorsunuz diyelim. 112’yi aramak istediğinizde etrafta Vodafone’a bağlı bir baz istasyonu olmasa da bu aramayı yapabilirsiniz.

Çünkü bu acil numarayı aramak istediğinizde telefonunuz bağlı olduğu operatörden aldığı sinyale değil, herhangi bir sinyale ulaşmaya çalışır. Bu yüzden de yakınınızda yine örnek olarak Türk Telekom baz istasyonu varsa sinyali oradan almaktan çekinmez.

Yani arama yapabilmenizi sağlayan şey SIM kartlar değildir aslında:

Onlar sadece telefonunuza kimlik kazandırır ve kendi çerçeveleri arasında arama yapıp internette gezinmenize imkân tanırlar. Fakat SIM kartınız olmasa da telefonunuzun acil arama yapabilmesi, SIM kartlarının sadece birer anahtar görevinde olduğunu gösterir.

Kısaca, bunlar günlük hayatımızda insanlarla iletişimde kalmak için elbette şarttır. Fakat tek konu telefonun arama yapabilmesiyse 112 örneği üzerinden SIM kartlarının şart olmadığını söyleyebiliriz. Ne de olsa bu operatörler arasında olan bir konu. Sizin numaranız acil niteliğinde olsaydı siz de her yerden operatör fark etmeksizin aranabilirdiniz.