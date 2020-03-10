Yapısı itibarıyla gizli olduğunu iddia eden sır paylaşım uygulaması Whisper’ın kullanıcı bilgilerinin internette açığa çıktığı belirlendi. Gençler arasında popüler olan uygulama bir anda ciddi bir yara almış oldu.

Dünya üzerinde pek çok sosyal medya uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaların bir kısmı her kesimden insanın dikkatini çekerken bir kısmıysa belli yaş grupları arasında popüler oluyor. Bunlardan biri de Whisper.

Whisper, teknik olarak zaman zaman meşhur olan anonim sır paylaşma uygulamalarından bir tanesi. Uygulama genellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Uygulamada kimliğinizi gizleyerek paylaşım yapıp içinizi dökebiliyorsunuz.

Whisper’ın kullanıcı bilgileri açığa çıktı:

Whisper, tasarımı itibariyle gizli olduğunu öne süren bir uygulama olarak öne çıkmıştı. Washington Post’un haberine göre durum pek de böyle değil ve hassas kullanıcı bilgileri internette açık şekilde yer alıyor.

Araştırmacılara göre ortaya çıkan sızıntı nedeniyle anonim olarak gönderilen aşk itirafları, aldatma ya da şiddet açıklamaları kolayca gönderiyi paylaşan hesap ile ilişkilendirilebiliyor.

Bu tür durumlarda sık sık olduğu gibi durumun suçlusu olarak veritabanlarında sızıntı olması gösteriliyor. Site, 2012 yılından beri aynı veritabanını kullanıyor ve hâliyle pek çok kişinin bilgileri de burada kayıtlı bulunuyor.

Verilerin açığa çıkmasının ağır sonuçları olabilir:

Washington Post’a göre bu veritabanında sorgulama yapıldığında gençlerin sadece gönderilerine değil kendilerine ait bilgilere de ulaşılabiliyor. Siteye üye olduğu dönemde 15 yaşında olduğunu söyleyen kullanıcı sayısınınsa 1 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. Ayrıca kişilerin yaş, etnik köken, cinsiyet ve üyesi oldukları gruplar da görülebiliyor.

Whisper ise yaptığı açıklamada bahsi geçen sızıntıları, kendileriyle iletişime geçildiği anda kapattıklarını söylüyor. Bu durum, Gizmodo gibi bazı siteler tarafından da doğrulanıyor. Yine de firmanın şu anda gayet yetersiz olan gizlilik politikasını değiştirmesi gerekiyor.

2014 yılında da Whisper’ın kullanıcı bilgilerini, bir araştırmanın parçası olarak ABD’li yetkililerle paylaştığı ifade edilmişti. O günden bu yana da uygulamada pek çok veri birikmeye devam etti. Özellikle reklamcıların bu toplanan veriye odaklandığı belirtildi.