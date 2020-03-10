PlayStation 5'in Teknik Özelliklerini Ortaya Koyan Sızıntı

Sony’nin yeni oyun konsolu olacak PlayStation 5 hakkında bu zamana kadar birçok bilgi ortaya çıktı ancak hiçbir bilgi Sony tarafından onaylanmadı. Şimdi ortaya çıkan ve yine onaylanmayan bir söylenti ise PlayStation 5’in işlemcisi ve grafik birimi hakkında bilgiler sunuyor.

2020’nin üçüncü ayına girdiğimiz günlerde Sony hala PlayStation 5 hakkında belirsiz duyurular haricinde kesin bir bilgi paylaşmadı. Şimdiye kadar sadece PlayStation 5’in süper hızlı bir SSD’ye sahip olacağı ve yeni geliştirilen DualShock 5 kontrolcüsüne sahip olacağı belli oldu. Ama oyun konsolunun işlemci ve grafik birimi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. PlayStation 5’in tasarımı da hala belli değil.

Corona virüsü salgını da PlayStation 5 ile ilgili bilgilerin Sony tarafından paylaşılmasını engelliyor olabilir. Sony, şimdiye kadar corona virüsü salgını nedeniyle 3 oyun etkinliğine katılmayacağını açıkladı. Bu da PlayStation 5 hakkında yapılacak açıklamaların gecikmesi anlamına geliyor.

Bütün bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 hakkında yeni bir sızıntı oldu. Resmi olarak doğrulanmayan bu sızıntı, PlayStation 5'in teknik özelliklerini, PS5 çıkış tarihi ile birlikte ortaya koyuyordu.

Söylentilere göre PlayStation 5’in teknik özellikleri:

13.3TF Custom RDNA 2 GPU @ 1.7GHZ with 60 Compute Units

AMD Zen2 8 core @ 3.4 GHZ

16GB GDDR6 RAM + 4GB DDR4 RAM

5.5 GB/s hızlı 1TB SSD

Özel RT ve 3D ses çekirdekleri

565GB Bant genişliği

Önceki bütün PlayStation modellerinin oyunları il uyumluluk

Kalp atış takibi ve dahili mikrofona sahip DualShock 5

Sesli komutlarla çalışacak PlayStation AI sesli asistanı

Teknik özellikler gerçeği ne kadar yansıtıyor bilemeyiz ancak çıkış tarihi ile ilgili bilginin kesin olarak yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira sızıntıya göre Sony, PlayStation 5 ile ilgili duyurusunu 3 Mart tarihinde gerçekleştirecekti.

Sızıntı en azından daha önce ortaya çıkan bilgilerle uyumlu ve geriye doğru bütün PlayStation modelleri ile uyumluluk olacağını gösteriyor. Bu gelişme, bazı PlayStation 1 oyunlarının PlayStation 5 için yeniden düzenlenmesini sağlayabilir.