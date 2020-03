Sabotage, Sıra Tabanlı RPG Oyunu Sea of Stars'ı Duyuruldu

The Messenger'ın geliştiricisi Sabotage, yeni oyunu Sea of Stars'ı duyurdu. Sea of Stars, The Messenger'dan öncesini konu alan, sıra tabanlı bir RPG olarak gelecek.

Klasik 8-16 bit görselleriyle 2018 yılında yayınlanan platform oyunu The Messenger büyük beğeni toplamıştı. Hatta oyun o yıl The Game Awards'ta en iyi çıkış yapan bağımsız oyun ödülünü de almıştı. Geliştirici Sabotage, The Messenger'dan önceki olayları konu alan yeni sıra tabanlı RPG oyunu Sea of Stars'ı duyurdu. Sea of Stars, The Messenger'dan yüz binlerce yıl öncesinde geçiyor. Oyunda, Fleshmancer'ı yenmek için mücadele verecek iki oynanabilir ana karakter yer alıyor. Sıra tabanlı mücadele, Super Mario RPG ve Mario & Luigi oyunlarındaki mekanikleri anımsatan vuruşlar ve aktif savunma seçenekleri sunuyor. İLGİLİ HABER Nintendo 64 Klasiği Shadow Man, Remaster Sürümüyle Geri Dönüyor Sabotage genelde retro görünümlü, modern mekanikleri olan oyunlar yapıyor. Geliştirici, yeni oyununda da klasiklerden esinlendiğini belirtiyor. Sea of Stars'ta dinamik aydınlatma sistemi, 2B piksel sanatı ve gerçekçi gölgeler oluşturan gündüz gece döngüsü var. Ayrıca oyuncular çevreyi keşfetmekte özgürler. Sea of Stars, halen geliştirilme aşamasında ve Kickstarter projesi olarak destekçilerini bekliyor. Oyun, PC ve yeni nesil konsollar için 2022'de piyasaya sürülecek. Sea of Stars fragman

Kaynak : https://www.ign.com/articles/rpg-prequel-to-the-messenger-announced-watch-the-1st-trailer

