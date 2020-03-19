Shadow Man Remastered, PC ve Konsollar İçin Duyuruldu

1999 yapımı Shadow Man, yenilenen sürümüyle günümüz donanımlarına taşınıyor. Shadow Man Remastered klasik oyunun mirasını yenilenen görseller ve eski oyundan kesilmiş sahnelerle güncelliyor.

Acclaim tarafından Nintendo 64 için geliştirilen ve daha sonra PC, PlayStation ve Dreamcast platformları için piyasaya sürülen aksiyon-macera oyunu Shadow Man, gelecek yıl PC, PS4 Xbox One ve Nintendo Switch için yenilenerek geri dönecek.

Shadow Man Remastered, gelişmiş gölge haritalama, dinamik piksel aydınlatma, kenar yumuşatma ve daha birçok değişiklikle klasik oyunun güncellenmiş versiyonu olarak gelecek. Oyun şimdiki nesil donanımlar için 4K desteği sunacak. Ayrıca orijinal Shadow Man'de kesilmiş olan içerikler de yeni oyunda yer alacak.

Shadow Man üzerinde çalışan Nightdive Studios'un CEO'su Stephen Remick, "Remaster ile hedefimiz, bugünün oyuncularına modern bir oyundan bekledikleri tüm özellikleri sunarken, Valiant'ın ikonik karakterini ve orijinal Shadow Man oyununu unutulmaz klasikler haline getirmek" dedi.

Shadow Man, Deadside'dan dünyamıza giren iblislerle kayıp ruhların savaşçısı Michael LeRoi olarak savaşacağınız bir aksiyon macera oyunu. Remaster, Nightdive'ın KEX motoru tarafından destekleniyor. Stüdyo aynı motoru System Shock, Turok ve Forsaken gibi yenilenen klasiklerde de kullandı.

Nightdrive Shadow Man Remastered'ın çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ayrıca Shadowman #1 ile birlikte 20 Mayıs'ta yeni bir çizgi roman serisi de başlayacak.