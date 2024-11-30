Sıradan bir beyzbol topu ne kadar edebilir? Bu içerikte, Richard Arndt’ın sıradan bir beyzbol topunu büyük bir yatırıma dönüştürmesinin hikâyesini anlatıyoruz.

20 Temmuz 1976’da Milwaukee County Stadyumu’nda oynanan sıradan bir beyzbol maçı esnasında sahada yarı zamanlı görev yapan Richard Arndt bu başın onu milyoner yapacağından habersizdi.

Tribünlerde heyecan doruktayken Milwaukee Brewers’ın efsanevi oyuncusu Hank Aaron, Aaron’un sopasıyla buluşan bir top sol saha tribünlerine doğru süzülmüş ve onu yakalamak isteyen taraftarları da peşinden sürüklemişti.

Tam da bu esnada Richard Arndt harekete geçti ve topu yakaladı.

Tabii o esnada eline geçen bu topun, Hank Aaron’un kariyerindeki 755. ve son sayısı olacağını henüz bilmiyordu.

Maç sona erdiğinde, Arndt bu topu Aaron’ın şahsına teslim etmeyi düşündü fakat kulüpten gelen temsilciler, Aaron’un müsait olmadığını ve topu kendilerine vermesini söyleseler de Arndt bunu kabul etmedi.

Fakat ertesi gün, “kulüp malını zimmetine geçirme” gerekçesiyle işten çıkartıldı ve maaşından da 5 dolar kesildi.

Ancak bir süre sonra Hank Aaron’ın sakatlanması, Arndt’ın yakaladığı topun Aaron’ın son sayısı olmasını sağladı ve Arndt’ın kaderini değiştirdi.

Top şimdiden daha değerli hâle gelmişti ve Arndt bu top için teklifler alıyordu.

Öyle ki, sezon sonunda bir elektronik top için 1.000 dolar ve bir televizyon teklif ettiği bile söyleniyordu.

Arndt bu teklifi kabul etmeyi düşündü, ancak bir kez daha fikrini değiştirdi ve topu satmamaya karar verdi.

Hatta bir imza gününe katılarak topun değerini belirtmeden onu Aaron’a imzalatmayı bile başardı. Artık topun değeri çok daha fazlaydı!

Teklifler gitgide arttı. 1990’larda Aaron’un bir temsilcisi, Arndt’a 5.000 dolar teklif etse deArndt, topun asıl değerinin farkındaydı ve bu teklifi de geri çevirdi.

Daha sonra bir koleksiyoncu, top için tamı tamına 100.000 dolar teklif etti ancak Arndt bu teklifi de reddetti.

1999 yılındaysa bir portföy yöneticisi, söz konusu top için tam 650.000 dolar ödedi ve topu satın aldı.

Hatta Arndt, kazancının %25’ini Aaron’un yardım kuruluşuna bağışladı.

Özetle Arndt, sıradan bir beyzbol topunu sabrı ve ileri görüşlülüğü sayesinde büyük bir yatırım fırsatına dönüştürdü.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:

Las Vegas’ın En Çarpıcı Güç Gösterisi: Otelden Çıkış Yapmayı Reddederek Oteli Satın Alan Adamın Hikâyesi