Masa başı işlerin de artmasıyla uzun süreler tek bir oturma düzeninde kalan kişiler sırt ağrısı ve yorgunluk çekiyorlar. Peki, bu rahatsızlıklardan kaçınarak nasıl düzgün bir şekilde oturabiliriz?

Bilgisayar başında çok uzun süreler oturarak çalışan insanların en büyük sıkıntılarından biri sırt ve boyun ağrılarıdır. Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız bu dönemde daha fazla oturan insanlar, bu ağrıları sık sık hissetmeye başladı. Peki, bu sorunu nasıl çözebiliriz? Çalışırken doğru pozisyonda oturuyor muyuz?

Oturmak son derece masum ve zararsız bir eylemmiş gibi gelebilir, ancak durum aslında tam olarak öyle değil. Fizyoterapist Dr. Kelly Starrett’e göre sürekli oturarak çalışan kişilerin ağrı, sertlik ve yorgunluk hissetmemesi için dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Eğer otururken sürekli ağrılar çekiyorsanız, düzgün oturmanın mekaniğini bilmek sizler için yararlı olacaktır.

Sırt ağrısı ve yorgunluktan kaçınmak için bilgisayar başında nasıl düzgün oturulur?

Poponuzu olabildiğince sıkın.

Göğüs kafesini pelvisinizle hizalamak için öne çekin.

En az %20 gerginlik ile karnınızı sıkılaştırın.

Başınızı nötr konuma getirin ve omuzlarınızı sabit bir şekilde hizalayın.

Bu adımları uyguladıktan sonra omurganız daha sağlıklı bir şekilde korunacak. Eğer isterseniz öne veya arkaya yaslanabilirsiniz.

Bu pozisyonu uyguladığınızda karın kaslarınız da oturduğunuz süre boyunca çalışacaktır. Bir yere oturduktan sonra rahat edilen konuma göre şekil almak daha kolay gözükebilir, ancak doğru pozisyon sayesinde kaslarınızı çalıştırmış olacak ve böylece omurganızda oluşan yükü azami seviyeye çekeceksiniz.

15 dakikada bir ayağa kalkın

Starrett, uzun süreler boyunca masa başı iş yapan kişiler için en önemli aktivitenin 10-15 dakikada bir ayağa kalkıp yeni bir oturma düzenine geçmek olduğunu belirtiyor. Vücudumuzu iyileştirmek için uzun süre tek pozisyonda oturmamak gerektiğini belirten fizyoterapist, ara sıra kalkıp pozisyon değiştirmeyi öneriyor. Örneğin e-postalarınızı kontrol ederken masanızın önünde diz çökebilirsiniz.

Tüm bu önerileri bir kenara bıraktığımızda, en nihayetinde kendi vücudunuzu en iyi bilen kişiler sizlersiniz. Eğer oturmaktan dolayı sık sık ağrılar çekiyorsanız bu bilgiler ışığında kendinize en rahat oturma pozisyonunu seçebilir ve bu normalden daha sık hareket edebilirsiniz.