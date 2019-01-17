Kendi Spermini Vücuduna Enjekte Eden Adam Hastanede

İrlanda'da yaşayan 33 yaşındaki bir adam, dünya tarihinde görülmemiş bir yöntemle sırt ağrılarını geçirmeye çalıştı.

Söz konusu olan alternatif tıp veya 'koca karı ilaçları' olunca, ülkemizin ciddi bir biçimde başa oynayacak kadar zengin bir coğrafyada olduğunu itiraf etmek gerek. Buna karşın İrlanda'da yaşanan bu olay, bilim tarihine geçecek cinsten.

Her şey İrlanda'da yaşayan bir adamın kronik bel ağrısı çekmesiyle başladı. Ağır bir çelik nesneyi kaldırdıktan sonra ağrısı bir türlü dinmeyen adam, internette bulduğu enteresan bir çözümü (!) devreye sokmaya çalıştı. Her ay bir kere sağ önkoluna sperm enjekte eden adam, 18 ay sonunda sırt ağrıları dinmeyince doktora gitti.

Doktor, muayene esnasında şişliği görüp durumu sorgulayınca acı gerçeği öğrendi: Adam, internetten satın aldığı bir hipodermik iğne ile kendi spermini vücuduna enjekte ediyordu.

Elbette adamın yaptığı akla hayale gelmeyecek bir fikir ancak İrlandalı doktorları asıl şaşırtan, deri altına sperm enjekte edilerek ağrıların dindirilebildiğine dair bugüne dek tek bir araştırma veya çalışma yapılmamış olması.

Doktorlar, durumun farkına vardıktan sonra hemen bir röntgen çektiler ve hastayı ameliyata aldılar. Sonraki süreçte anti mikrobik ilaç tedavisine başlanan hastanın durumunun iyi olduğu belirtiliyor.