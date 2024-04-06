Dünyanın en sinir bozucu olaylarından biri bir bölgemizin kaşınması olsa gerek. Ancak dünyanın en tatmin edici duygularından birinin de kaşınan bölgeyi sert sert kaşımak olduğuna şüphe yok.

Ancak vücudumuzun bir bölgesi var ki, kaşıdığımız zaman hepsinden çok daha rahatlatıyor. Hatta bazen kaşısınlar diye eşimizden dostumuzdan bile ricada bulunuyoruz…

Evet, tıpkı sizin de aklınıza geldiği gibi o bölge sırtımızdan başka bir yer değil. Peki neden sırtımızı kaşımak bize bu kadar zevk veriyor?

İlk olarak kaşınma hissi nasıl oluşur ona bakalım.

Kaşınma isteği, cildimize zarar veren dış etkenlere karşı vücudumuzun uyguladığı doğal bir tepki, yani bir nevi savunma mekanizması. Kaşınan bölgemizdeki sinir uçlarının tepki olarak beynimize bir sinyal göndermesiyle oluşuyor.

Bu isteğin uyanmasının altında pek çok sebep yatıyor. Bunların arasında cilt tahrişleri, alerjik reaksiyonlar, egzama ya da sedef gibi hastalıklar, karaciğer, böbrek yetmezliği gibi iç hastalıkları ve bazı sinir sistemi hastalıkları yer alıyor. Tabii ki stres, anksiyete ve diğer psikolojik durumlar da kaşınma isteğini uyandıran faktörlerden.

Peki kaşımak neden bu kadar iyi hissettiriyor?

Kaşınma hissinin oluştuğu bölgedeki sinir uçlarının beynimize bir sinyal gönderdiğinden bahsetmiştik. İşte siz elinizi o bölgeye götürüp haşır huşur kaşımaya başladığınız zaman, bu bölgedeki sinir uçlarına baskı uygulayarak hafif bir ağrı oluşmasını sağlıyorsunuz ve kaşıntıyı yok ediyorsunuz. Bu durum da vücudunuzun halk arasında ‘mutluluk hormonu’ olarak da bilinen serotonin salınımının artırmasına neden oluyor.

Yani kaşıma sırasında hissedilen rahatlama duygusu, hem fiziksel hem de serotonin salınımından dolayı psikolojik bir rahatlama duygusu.

İçeriğimizin bu noktasında önemli bir not düşelim, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kaşınma ihtiyacının altında önemli rahatsızlıklar yatıyor olabilir. Şiddetli veya sürekli kaşınma durumlarında muhakkak bir uzmana görünmelisiniz.

Gelelim esas konuya. Evet kaşımak rahatlama hissi oluşturuyor ama bunu sırtımızda daha çok hissediyoruz. Ama niye?

Çoğumuzun stresli hayatları var. İş, güç, okul, aile, geçim derken vücudumuzdaki stres yükü giderek artıyor. Ve masa başında yapılan işler gibi pek çok faktör nedeniyle sırtımızın gün içinde rahatsız pozisyonlarda kaldığını düşünürsek, stres faktörünün fiziksel yansımalarını sırtımızda daha çok hissediyoruz. Sırt kaslarımızdaki gerginlik ve sertlik derecesi artıyor, kan akışı yavaşlıyor. Hâliyle sırtımız, kaşınma ihtiyacını en çok hisseden ve beynimize de buna yönelik sinyal gönderen bölgemiz oluyor.

Sırtımızı kaşıdığımız zaman tüm bu etkilere bir tepki vermiş oluyoruz ve hazzını daha çok hissediyoruz. Kan dolaşımının artmasıyla gerginliğimiz azalıyor. Kaşınma eylemiyle oluşturduğumuz baskı ve ağrı, serotonin salınımını daha çok artırıyor.

İşte sırtımızı kaşıdığımız zaman bu kadar çok iyi hissetmemizin sebebi bu. Peki aranızda bu içeriği okurken vücudunun farklı bölgelerinde kaşınma ihtiyacı hisseden kaç kişi oldu?

Eğer olduysa, yorumlarda belirtin, biz de bir sonraki içeriğimizde bu konuya da değinelim :) Ancak siz değerli okurlarımız için önden küçük bir spoiler verebiliriz:

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