Sivas şivesiyle söylediği “Sabaha kadar buradayız” sözleri ile sosyal medyada fenomen olan ve Sivasspor’un en meşhur taraftarı haline gelen simitçi Ahmet Yaşin, herkesin diline pelesenk olan sözünün patentini alacağını belirtti.

2020’de sosyal medyanın hayatımıza soktuğu ilk fenomenlerden olan Sivassporlu simitçi Ahmet Yaşin, Sivasspor'un deplasmandaki 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki coşkulu görüntüsü ve Sivas şivesi ile söylediği “Sabaha kadar buradayız” sözleriyle sosyal medyada fenomen olmuştu. 40 yaşındaki Yaşin, videosuyla pek çok insanın sempatisini kazanmıştı.

Videonun sosyal medya platformlarında viral olmasının ardından Yaşin’e ulaşan Sivasspor yönetimi, fenomen simitçiyi tesislere davet etmiş ve futbolcularla tanışmasını sağlamıştı. Yakın bir zaman önce Sivasspor As Başkanı Erdoğan Bozatlı tarafından dişleri yaptırılan Yaşin, son olarak DHA’ya konuştu.

”Erdoğan başkanıma dişlerimi yaptırdığı için teşekkür ederim. Dişlerim çok güzel oldu. Eskisinden çok daha güzel oldu. Eskiden çok zorluk çekiyordum, şimdi çok rahatım. Görenler de memnun oluyor” diyen Yaşin, fenomen olduktan sonra simit satışlarının arttığını söyledi. Pek çok insanın kendisiyle fotoğraf çektirdiğini belirten 40 yaşındaki Yaşin, “Sabaha kadar buradayız” sözüyle ilgili çeşitli yapımcılardan teklif aldığını ve klip çekimlerine katıldığını ifade etti.

Sivas'ta simit satarak geçimini sağlayan Yaşin, hayatını baştan aşağı değiştiren fenomen sözün dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını engellemek için patentini alacağını söyledi.

Sivassporlu simitçi Ahmet Yaşin'in fenomen olan videosu