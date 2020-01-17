Bir sokak röportajında kendine yöneltilen İngilizce soruya verdiği yanıtla sosyal medyada viral olan 'Taksim dayı', hayatında ilk kez Taksim’e gitti. Fenomen ismi gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

Taksim denilince aklınıza ilk olarak ne geliyor diye bir soru sorsam, sanıyorum sayacağınız üç dört şeyden bir tanesi de ‘Taksim dayı’ olacaktır.

Sosyal medyanın 2019 yılında hayatımıza soktuğu insanlardan biri olan Muammer Topal, bir sokak röportajı sırasında kendisine İngilizce olarak yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği ilginç yanıtla bir anda gündeme oturmuştu.

‘Taksim dayı'nın fenomen olduğu sokak röportajı:

Topal’ın bu videosu, sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi. Tekrar tekrar farklı videolarla birlikte montajlanan bu eğlenceli video, her seferinde ilgi çekmeyi başardı. Hatta bazı şarkılarla remixleri dahi yapıldı. O andan itibaren internette “Taksim dayı” olarak anılmaya başlanan Topal’ın, 30 yılı aşkın senedir İstanbul’da yaşamasına rağmen bir kez dahi Taksim’e gitmediği ortaya çıktı.

Yaşlı adamın gördüğü ilgiden yararlanmak isteyen bir televizyon kanalı, Topal’ı alarak Taksim’e götürdü. Etrafını saran insanların inanılmaz ilgisiyle bir anda neye uğradığını şaşıran ‘Taksim dayı’, vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmadı.

'Taksim dayı'nın ilk kez Taksim'e gittiği anlar: