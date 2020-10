Üzerine Sıvı Dökülen Dizüstü Bilgisayar Nasıl Temizlenir?

Dizüstü bilgisayarların üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi, kullanıcıları en çok endişelendiren kazalardan bir tanesidir. Böyle bir durumda, öncelikle soğukkanlı olmalı ve cihaz hasar görmeden hızla müdahale etmelisiniz. Sizin için üzerine sıvı dökülen dizüstü bigisayar nasıl temizlenir sorusunu yanıtladık ve yapmanız gereken işlemleri adım adım anlattık.

Görünmez kazalar her an her yerde başımıza gelebiliyor. Özellikle her an her yerde yanımızda olan laptop gibi cihazlar bu tip kazalardan kolaylıkla etkilenebiliyor. Laptop nasıl temizlenir sorusunun yanıtı oluşan kazaya göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcıların en sık yaşadıkları kaza laptopa sıvı dökmek olduğu için üzerine sıvı dökülen laptop nasıl temizlenir sorusunun yanıtı en merak edilen konulardan bir tanesi.

Peki, üzerine sıvı dökülen laptop nasıl temizlenir? Böyle bir durumda ilk yapmanız gereken tamamen soğukkanlı olmak çünkü acele edeyim derken cihaza daha fazla hasar verebilirsiniz. Sizin için üzerine sıvı dökülen laptop nasıl temizlenir sorusunu yanıtladık. Temizleme işlemi yapmadan önce hızlı davranmayı unutmayın ve laptop üzerine döktüğünüz sıvının yüksek sıcaklıkta olmadığından, içinde şeker ve asit bulunmadığından emin olun.

Üzerine sıvı dökülen laptop nasıl temizlenir?

Adım #1: Laptopu kapatın ve güç bağlantısını kesin:

Laptopun üzerine herhangi bir sıvı döküldüğü zaman yapmanız gereken ilk şey üzerinde bulunan güç düğmesi ile cihazı kapatmak ve eğer güç kaynağına bağlıysa bu bağlantıyı kesmek yani prizden çıkarmaktır. Böylece tüm elektrik akımını kesmiş, olası iç bileşen zararlarını ve yangına kadar varabilecek kötü sonuçları engellemiş olursunuz.

Adım #2: Sıvının olduğu bölgeden uzaklaştırın:

Sıvının bir bardağın ya da şişenin devrilmesi sonucu laptopun üzerine döküldüğünü düşünürsek laptopun durduğu zeminde ufak bir göl oluşmuş olabilir. Cihazın daha fazla sıvıya maruz kalmaması için hemen o zeminden kaldırmalısınız.

Adım #3: Ters çevirin ve bataryasını çıkarın:

Sıvının yoğun olduğu bölgeden uzaklaştırdığınız laptopu ekranı altta kalacak şekilde ters çevirin ve sıvının akmasına izin verin. Bu sırada eğer çıkabiliyorsa laptopun bataryasını çıkarın. Bataryası kolay çıkmayan modellerden biriyse iç bileşenleri sökme adımında bataryaya müdahale edebilirsiniz.

Adım #4: Tüm harici donanımları çıkarın:

Eğer laptop üzerinde USB bellek, hafıza kartı, mouse bağlantısı, şarj cihazı gibi farklı harici donanımlar varsa bunları laptoptan çıkarın. Eğer bu harici donanımlar da sıvıdan etkilendilerse kuru bir bez yardımıyla nazik bir şekilde temizleyin ve kuru bir havlunun üzerinde kurumaya bırakın.

Adım #5: Kuru bir yüzeye temiz bir havlu serin:

Üzerine sıvı dökülen laptop ile ilgili diğer adımları uygulamak için düz ve kuru bir zemin üzerine temiz ve kuru bir havlu serin. Diğer adımları uyguladıktan sonra serdiğiniz havlu ıslandıysa yeni bir temiz ve kuru bir havlu ile değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Adım #6: Laptopu kapağı açık şekilde yüzüstü olarak havlunun üzerine koyun:

Laptopun kapağını açabildiğiniz kadar açarak yüzüstü olacak şekilde sermiş olduğunuz temiz ve kuru havlunun üzerine yerleştirin. Bazı laptoplar 180 derece ya da fazla açılabiliyor. Bu kadar açmanıza gerek yok. Laptop, havlu üzerinde bir çadır gibi durmalı ve içindeki sıvılar havlu üzerine akmalı.

Adım #7: Görünen sıvıyı kuru bir bezle silin:

Kapağı açık bir şekilde temiz ve kuru bir havlu üzerine yerleştirdiğiniz laptopta görünen sıvı alanları kuru bir bez yardımıyla temizleyin. Bu noktada mikrofiber, yüksek emici özellikli bir bez kullanmalısınız. Kurulama sırasında asla baskı uygulamayın. Yavaş ve nazik hareketlerle bezin suyu emmesini sağlayın.

Adım #8: Ellerinizin nemsiz ve kuru olduğundan emin olun.

Yukarıdaki adımlar hızla ve laptop dışına uygulanması gereken adımlardı. Bundan sonrakiler ise laptopun iç bileşenlerini temizleme adımları olacak. Bu nedenle eğer siz de dökülen sıvıdan etkilendiyseniz kendinizi kurutun. Özellikle ellerinizin kuru olması iç bileşenlere temas ederken son derece önemlidir.

Adım #9: İç bileşenleri sökün:

Yüzüstü durmakta olan laptopun önce arka kapağını; ardından RAM, sabit disk gibi çıkarılabilen iç bileşenlerini sökün. İç bileşenlere hakim değilseniz detaylı anlatım videolarına bakabilirsiniz. Tekrar birleştirme işlemi sırasında işinizi kolaylaştırması için bileşenleri sökmeden önce bir fotoğraf çekebilirsiniz.

Adım #10: İç bileşenleri kuru bez ile nazik şekilde temizleyin:

Sökmüş olduğunuz iç bileşenleri kuru bir havlu üzerine yerleştirebilirsiniz. Tüm bileşenlerin üzerinde bulunan sıvıyı mikrofiber, yüksek emici özellikli bir bez ile nazikçe temizleyin. Asla baskı uygulamayın. Ardından hafif nemli bir bez ile, eğer varsa, bileşenler üzerindeki farklı lekeleri nazik bir şekilde temizleyin.

Adım #11: Laptopun iç bölümünü temizleyin:

Bileşenleri çıkardıktan sonra laptopun alt bölümünü yani kasasını da temizlemelisiniz. Aynı şekilde iç bölümü de mikrofiber, yüksek emici özellikli bir bez ile yavaş ve nazik bir şekilde temizleyin. Baskı uygulamadan tüm sıvının bez tarafından emilmesini sağlayın.

Adım #12: Laptop parçalarını birleştirmeden kuru bir havlu üzerinde 24 saat kurumaya bırakın:

Laptop üzerindeki, içindeki ve iç bileşenlerindeki görünen sıvıları temizledikten sonra laptopu ve tüm iç bileşenleri birleştirmeden en az bir gün yani 24 saat kurumaya bırakın. Laptop ve bileşenleri üzerine koyduğunuz havlu ıslandıysa değiştirin. Asla saç kurutma makinesi ve benzeri bir ısıtma aracı kullanmayın. Kuru ve oda sıcaklığında bir ortamda müdahale etmeden kendi kendilerine kurumalarını bekleyin.

Adım #13: Parçaları birleştirin ve laptopu çalıştırın:

En az 24 saat kurumaya bıraktığınız laptop ve iç bileşenleri kontrol edin. Eğer tamamen kuruduysa tüm bileşenleri yeniden laptopa bağlayın. Eğer bu konuda sorun yaşıyorsanız daha önce çektiğiniz fotoğrafa bakabilir ya da detaylı anlatım videolarına bakabilirsiniz. Birleştirme öncesi tüm bileşenlerin tamamen kurumuş olduğundan emin olmanız son derece önemli.

Adım #14: Herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin:

Bileşenlerini yeniden bağladığınız laptopu her zamanki gibi çalıştırın. Eğer cihaz açılmazsa, önyükleme sırasında garip sesler çıkarırsa, görüntüde bir gariplik varsa ya da çalışırken bir koku yayıyorsa mutlaka en kısa sürede laptopunuzu üretici firmanın teknik servisine götürün. Bazı parçalar sıvıya maruz kaldığı sırada hasar görmüş olabilir.

Sizin için içine sıvı dökülen laptop nasıl temizlenir sorusunu yanıtladık ve uygulamanız gereken işlemleri adım adım anlattık. Anlattığımız adımları uygularken hızlı davranmanız gerekiyor. Bir laptop sıvıya ne kadar uzun süre maruz kalırsa o kadar geri dönülmez hasarlar alabilir.