Sıvı Soğutma Olayını Üst Seviyeye Taşıyan 3M Sıvı Soğutma

Normal şartlarda çalışan bir bilgisayar işlemcisini sıvıyla temas ettirmek felaketle sonuçlanabilir. Ancak bu sıvı soğutma ile bambaşka bir çözüm elde ediyorsunuz.

'Sıvı soğutma' denince insanların aklına, kasanın içerisinde sıvı dolu haznelerde bulunan donanım parçaları geliyor olsa da bu teknik olarak oldukça güç bir mevzu. Nitekim böyle bir düzenek kurmak için ya yalıtkan olan yağ benzeri bir madde ya da bu üründe olduğu gibi 3M Novec sıvısı kullanmak gerekiyor.

3M Novec tarafından üretilen bu endüstriyel sıvılar, hem elektriği iletmiyor ve bu sayede kısa devre ihtimalini ortadan kaldırıyor, hem de içerisindeki donanımı olabildiği kadar soğuk tutuyor.

Fuzzie isimli YouTube kanalında, bu tür sıvı soğutmaların ev yapımı kasaları tasarlanıyor. Ancak yukarıda görmüş olduğunuz modeli benzerlerinden ayıran ise inanılmaz küçük olması. Fiyatı açıklanmamış olsa da kullanıcıların evde toparlayabileceği bir kasa olmadığını da belirtmek gerek. Dilerseniz kasanın yapım sürecini de hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.