Bilim İnsanları, Sivilcenin Nedenleri Üzerinde Uzlaşamıyor

Sivilce ve siyah noktalar, gençliğimizde bolca maruz kaldığımız bir cilt rahatsızlığı. Bilim insanları, sivilce ve siyah noktaların nedenlerini ve tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ediyorlar ancak görünen o ki tam olarak ortak kanıya varamıyorlar.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre sivilce, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yaygın cilt sorunu. Her yıl, yaklaşık olarak 50 milyon yüze etki ettiği bilinen sivilceler, aynı zamanda en karmaşık cilt rahatsızlıklarından birisi çünkü sivilcenin nedenleri ve etkili tedavi yöntemleri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Çoğu insan, çocukluğunu lekesiz bir ciltle geçirir ancak ergenliğe girdiği vakit bir şeyler değişmeye başlar. Bu değişen şey, temel olarak yağ bezleridir. Kıl köklerine bağlı olan mikroskobik keseler, cildi yağlı tutmak için yağı dışarıya pompalar. Sivilce ve siyah noktalar genel olarak ölü cilt hücrelerinin ve yağların, yüzümüzde ve vücudumuzda bulunan minik kıl köklerini tıkadığı vakit ortaya çıkan şeylerdir.

Sivilcenin nedenleri üzerinde uzlaşılamıyor:

Perşembe günü "Immunology in Trends" dergisinde yayımlanan yeni bir makalede Macar bilim insanlarından oluşan bir ekip, sivilceyi ergen gelişimi için görünüşte önemli olan bir “doğal, geçici inflamatuar durum” olarak değerlendirdi. Araştırmacılar, hayvan modelleri ve insan derisi örnekleri üzerinde yaptıkları deneyleri ve genetik veriler üzerinde yapılan araştırmaları kullanarak ciltte meydana gelen bu etkilerin, cildin mikrobiyomundaki yaşa bağlı olan değişikliklere bağlı olduğu sonucuna vardı. Araştırma, ilerleyen yaşlarda sebum üretiminin azalmasına bağlı olarak cildin daha temiz ve sivilcesiz olacağı görüşünde.

George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir dermatolog olan Adam Friedman ise bu görüşe karşı çıktığını açıkladı. Friedman, “Bir dermatolog olarak gördüğüm bir hastam yetişkindi. Çoğu insan ergenlik sonrası sivilcelerinden kurtulsa bile 20’li ve 30’lu yaşlarda tedavi olmaya gelen kişiler var ve bu, bazı durumlarda 40’lı ve 50’li yaşlara kadar çıkabiliyor” dedi. Friedman ayrıca tedavi yöntemleri konusunda da açıklamalarda bulunarak antibiyotik kullanımının sivilce tedavisinde hatalı olabileceğini belirtti. Friedman, “Kötü bakterileri yok etmek bir çözüm değil, bizim amacımız iyi olan bakterileri yenilemek” dedi.

Colorado Üniversitesi'nden bir başka dermatolog Whitney High da yapılan bu çalışmanın, özellikle kadınlarda alternatif olarak sivilceyi şiddetlendiren veya hafifleten hormonların çok önemli rolünü göz ardı ettiğini söyledi.