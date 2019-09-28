İnsanı başka bir insana dönüştüren DeepFake, özellikle gizliliğimizi sorgulatmaya başlamışken bu kez DeepFake'e tam zıt bir uygulama ortaya çıktı. Deep Privacy adı verilen bu uygulama bir insanı hiç olmayan birisine dönüştürerek kişilerin gizliliğini korumayı amaçlıyor.

İnterneti kasıp kavuran DeepFake videoları bizi ne kadar eğlendirse de ortada güvenliğimizle ilgili bir tehdit bulunuyor. Ancak bu teknoloji yalnızca gizliliğimizi tehdit etmek için kullanılabilecek bir teknoloji değil. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, görüntüdeki kişileri anonim hale getirebilecek bir teknik geliştirdiler.

Araştırmacıların oluşturduğu tekniğin ismi ‘Deep Privacy’. Bu önlem, DeepFake’te de kullanılan ‘üretken çekişmeli ağlar' (GAN - generative adversarial networks) teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, DeepFake’te yer alan insanların karakterlerini değiştirmek için kullanılan bir teknoloji.

Yeni tekniğin amacı tamamen kişileri tamamen farklı bir insana dönüştürerek gizliliklerini korumak. Yani insanları anonim hale getirmek. Deep Privacy’de kullanılan algoritmalar kişinin yüzünde oluşan önemli yüz ifadelerini tarıyor ve 1,5 milyon yüz resminin olduğu bir veritabanından geçiriyor. Bu sayede kaynak görselden aldığı tüm bilgilerle yeni bir yüz oluşturuyor.

Araştırmacılar, yüz ifadelerinin en iyi şekilde tespit edebilmek için Mask R-CNN ve Dual Shot Face Detector (DSFD) teknolojilerini kullanıyorlar. Mask R-CNN’nin buradaki rolü yüzdeki poz bilgilerini oluşturmak iken DSFD’nin rolü görüntüde yer alan mevcut yüzleri tespit etmek.

Bu proje şu anda yalnızca deney aşamasında olduğundan sanat eseri sayılabilecek kadar muhteşem sonuçlar ortaya çıkaramıyor. Ancak projenin uygulamaya konulmasıyla birlikte elbette sonuçlar da gelişecektir.

Araştırmada yer alan projenin kaynak kodları GitHub üzerinden paylaşılmış. Eğer bu teknolojiyi kendiniz denemek istiyorsanız GitHub bağlantısına buradan erişebilirsiniz. Teknolojiyi denemek için hangi programlara ve kod paketlerine sahip olanız gerektiği, README.md dosyasında yazmakta.