Sizi Aşırı Meşgul Bir Çalışan Gibi Gösteren Uygulama

Çevrimiçi görüşmeler ve toplantılar, evden çalışmada bir standart olmuşken bir geliştirici, bu görüşmelerden arada sırada kaçmanızı sağlayacak bir uygulama geliştirdi. Busy Simulator isimli bu uygulama popüler uygulamalardan sahte bildirim sesleri çalarak aşırı yoğunmuş gibi görünmenizi sağlıyor.

Koronavirüsün tüm dünyada yayılmasıyla iş yerlerimiz tamamen çevrimiçi platformlara dönüştü. Birçok çalışanın yeni iş adresiyse Zoom oldu. Çevrimiçi görüşmeler ilk zamanlarda pek çok çalışan için daha rahatlatıcı olarak hissedilmiş olsa da bunlardan bazıları, görüşmelerden rahatsızlık hissetmeye başladı. Çalışanlar, artık görüşmeleri atlatmak için ‘bir bahanem çıksa da kurtulsam’ moduna geçti.

İşte o bahane ayağınıza geldi. Brian Moore isimli bir geliştirici tarafından yayımlanan Busy Simulator isimli bu küçük platform, toplamda 9 farklı uygulamadan bildirim sesi almanızı sağlıyor. Bu uygulamalar arasında Google Takvim, Microsoft Teams, Skype, e-posta, iMessage, Google Chat, Outlook bulunuyor. Ayrıca masanızda titrercesine bir telefon sesi de platformda yer alıyor.

İşim var diyip toplantıdan kaçmak için birebir

Küçük hainlikler ve kısa süreli kaçışlar yapmanızı sağlayacak olan bu uygulama fazlasıyla da basit bir şekilde kullanılabiliyor. Bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz uygulamada bildirim almak istediğiniz uygulamalara tıklıyorsunuz. Ardından bu uygulamalar, otomatik olarak belirli aralıklarla size bildirim sesi gönderiyor. Örneğin Slack’e bir kez tıkladığınızda, 1-10 saniye içinde yeni bildirimler alıyorsunuz. Birden fazla uygulamayı da seçebiliyorsunuz. Uygulama altındaki kaydırma yerinden de sıklığı ayarlayabiliyorsunuz.

Görüşme içindeyken kolayca aktifleştirebileceğiniz bu sesler sayesinde kendinizi yeterince meşgul göstererek görüşmeden kaçmak için bir bahane üretebilirsiniz. Ama olur da birileri ne üstünde çalıştığınızı sorarsa, buna karşı da hazırlıklı olmayı unutmayın.

Uygulamanın geliştiricisi olan Brian, daha önce de “Do not touch your face (Yüzüne dokunma)” isimli uygulamaya imzasını atmıştı. COVID-19’un ilk zamanlarında yayımlanan bu uygulama da viral olmayı başararak sizi kameranız aracılığıyla izliyor, yüzünüze dokunduğunuz anda da size bağırıyordu.