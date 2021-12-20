Çiftler 'Flört ve Nişanlıyken' Kaç Para Harcıyorlar

Flört ve nişanlılık dönemlerinde ortalama 2 yılını geçiren çiftlerin harcadıkları para miktarı belli oldu. Yapılan bir araştırma, pek çok kişiyi aşka küstürecek türden...

Türkiye'de yapılan alışverişler kapsamında üyelerine para iadesi gerçekleştiren Avantajix, "Bekarlık sultanlıktır" sözünün gerçek olduğunu ispatlar nitelikte bir araştırma gerçekleştirdi. Yaşları 27 ila 35 aralığında olan evli üyeleri arasından 1.000 kişiyi rastgele seçip bir araştırma yapan platform, sonu evlilikle biten flört aşamasının aylık maliyetini açıkladı. Az sonra açıklayacağınız rakam, sizi aşka küstürebilir.

Avantajix'in yaptığı araştırmalar sonucunda, flört ve nişanlılık dönemiyle birlikte ortalama 2 yıl geçiren çiftlerin, toplamda 36 bin TL harcadığını ortaya koydu. Bu da sevgiliniz varsa, ayda yaklaşık 1.500 TL harcadığınız anlamına geliyor. Üstelik yeni çiftler, birlikte daha fazla vakit geçirdiklerinden ilk yıllarında daha çok para harcıyorlar. Araştırmaya göre evlendiğiniz kişiyle geçirdiğiniz ilk yılda, 20 bin TL harcama yapıyorsunuz...

Her buluşmanın maliyeti, minimum 350 TL

Yapılan araştırmaya flört aşamasına gelmiş her çift, ilk aylarındaki her buluşmada 500 TL harcama yapıyor. Bu tutar, flört döneminin ikinci ayı itibarıyla 350 TL'ye geriliyor. İkinci yıllarında daha oturaklı bir ilişkiye sahip olan çiftlerin buluşma başına yaptığı harcama, 250 TL'ye geriliyor. Sevgililer günü, doğum günü ya da diğer özel günler için alınan hediyelerin maliyeti 3.000 TL'ye ulaşırken ikinci yılın hediye maliyetleri ise 2.500 TL'ye düşüyor. Evlilik teklifi yapmanın ortalama maliyeti ise 1.500 TL.

Avantajix, sevgili olan çiftlerin hesap ödemelerini nasıl yaptığını da ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre erkekler, özellikle de ilk ay çok daha fazla ödeme yapıyorlar. Ancak ikinci ay itibarıyla bu durum değişiyor. Öyle ki çiftlerin yüzde 45 gibi ciddi bir bölümü, ikinci ay itibarıyla Alman usulü ödeme yapıyor. Kadınların yalnızca yüzde 5'i, hesap ödemesini tek başına üstlendiğini söylüyor...