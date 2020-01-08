Skagen, WearOS işletim sistemi ve Snapdragon 3100 işlemcili yeni akıllı saati Falster 3'ü CES 2020'de tanıttı. Yeni akıllı saat, tasarım tarafında büyük bir yenilik sunmasa da, donanımda önemli yükseltmeler aldı.

Skagen, piyasadaki en şık WearOS akıllı saatlerden biri olan Skagen Falster 2'nin devamı niteliğindeki yeni Falster 3'ü Las Vegas'ta devam eden CES 2020'de tanıttı. Falster 3'ün tasarımı, Falster 2'ye oldukça benzese de, donanım tarafında Fossil'in Gen 5 akıllı saatiyle neredeyse aynı özellikleri sunuyor.

Skagen Falster 3, selefi gibi sağ tarafında dönebilen bir düğmenin yanı sıra 2 fiziksel düğmeye daha sahip. Akıllı saat, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolamanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 3100 işlemci ile birlikte geliyor. Falster 2, Snapdragon 2100, 512 MB RAM ile piyasaya sürülmüştü ve yeni saatin önemli bir yükseltme aldığı söylenebilir. Ayrıca Falster 3, 1,3 inç OLED ekrana sahip ve 42 mm'lik tek bir boyutla tanıtıldı.

Yeni akıllı saat, sesli bildirimleri ve Google Asistan bildirimlerini dinlemeyi sağlayan dahili hoparlör içeriyor. Ayrıca Bluetooth çağrıları da yapılabilen ve alabilen Falster 3, tıpkı Fossil Gen 5 gibi çoğu sensörü kapatarak tasarruf sağlayan özel pil modları sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, Google Pay desteği, GPS, NFC, etkinlik izleme ve 3 ATM (30 metreye kadar) su geçirmezlik özelliğine de sahip.

Skagen, standart Falster 3 modelinin yanı sıra, Norveçli DJ Kygo ile iş birliği yaptığı özel bir Falster 3 versiyonunu da duyurdu. Bu özel sürüm, üzerinde X logosu olan beyaz bir kayışa sahip.

Falster 3, 42 mm boyutu ve metal, deri, silikon kayış seçenekleriyle 295 dolardan satışa sunuldu. Akıllı saatin özel Kygo sürümü de yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacak.