Amazfit, 12 farklı askeri dayanıklılık testinden başarıyla geçen yeni akıllı saati T-Rex'i, CES 2020 etkinlikleri kapsamında duyurdu. 20 güne kadar kullanım imkanı sunan akıllı saat, 1.3 inç AMOLED ekrana sahip. Akıllı saat, ilerleyen günlerde satın alınabilecek.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, bu cihazlara bağımlı hale geldiler ve yaşamımızın büyük bir bölümünü artık akıllı telefonlar oluşturuyor. Şimdiyse giyilebilir teknolojiler popüler olmaya başladı ve tüketiciler, özellikle de akıllı saat ve akıllı bileklik gibi ürünlere yoğun ilgi göstererek bu ürünleri hayatlarına dahil ediyorlar.

Akıllı saat sektörünün genişlemesiyle birlikte popülerliği artan şirketlerden bir tanesi de Amazfit oldu. Şirket, tüketicilere sunduğu akıllı saatlerle büyük bir başarı yakaladı ve ses getirmeyi başardı. Şimdiyse Amazfit, askeri dayanıklılıktaki ilk akıllı saati olan "T-Rex"i duyurdu. CES 2020 kapsamında duyurulan akıllı saat, askeri standart kalite testinin 12 aşamasını başarıyla geçmeyi başardı.

Karşınızda Amazfit T-Rex

Amazfit T-Rex, 70 santigrat derece sıcaklık ve -40 santigrat derece soğuk ortamlarda herhangi bir sorun yaşamadan çalışabiliyor. 96 saat asit ve alkali madde içerisinde bekletilen akıllı saat, bu testten de geçmeyi başarıyor. Ayrıca T-Rex, 240 saat boyunca da nemli sıcaklıklara karşı herhangi bir sorun yaşamadan dayanabiliyor.

Askeri dayanıklılığa sahip olan T-Rex, 1.3 inç AMOLED ekrana sahip. Always-on-display özelliğine de sahip olan akıllı saat, bu özellik aktif edildiğinde 20 saate varan kullanım imkanı sunuyor. Yerleşik GPS özelliğinin de bulunduğu Amazfit T-Rex, 5 atm basınca kadar suya dayanıklı ve kalp atışını takip edebilmek için özel bir optik sensör kullanıyor.

Android 5.0 ile iOS 10 ve üstü işletim sistemi sürümlerinde aktif olarak kullanılabilen akıllı saat, Bluetooth 5 desteğiyle geliyor. Daima açık ekran özelliğini aktifleştirmediğinizde ise Amazfit T-Rex'i 20 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Siyah, kül rengi, kamuflaj desenli yeşil ve haki renklerine sahip olan T-Rex, 140 dolar (yaklaşık 840 TL + vergiler) karşılığında önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

Amazfit'in CES 2020 etkinliklerinde duyurduğu tek akıllı saat T-Rex değildi. Şirket, en popüler akıllı saatlerinden bir tanesi olan "Bip" modelinin gelişmiş bir versiyonu olan Bip S'yi de tüketicilerle buluşturdu. Sadece 30 gram ağırlığıyla dikkat çeken akıllı saat, 5 atm su basıncına karşı dayanıklı. Yerleşik GPS özelliği de bulunan akıllı saat, tek şarjla 40 güne kadar kullanım vadediyor. Ancak Amazfit, bu modeline ait fiyatlandırmayı açıklamadı. Bip S, şubat ayında piyasaya sürülecek.