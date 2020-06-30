Skater XL'ın Yeni Haritalarının Bulunduğu Fragman Yayınlandı

Çıkışına sadece birkaç hafta kalan Skater XL'ın topluluk tarafından tasarlanan yeni haritalarında bulunduğu yeni bir fragmanı yayınlandı. Oyunun çıkış tarihinde direkt erişilebilir olacak olan bu haritalara oyuncular ekstra bir ücret ödemeyecek.

Easy Day Studios'un kaykay simülasyon oyunu Skater XL'ın çıkışına birkaç hafta kala oyunla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu ayın başında normal çıkış tarihi olan 4 Temmuz'dan birkaç hafta ileriye taşınarak 28 Temmuz'da çıkacağı duyurulan oyunun bugün yeni bir fragmanı yayınlandı. Yayınlanan bu yeni fragmanda oyunun PC'deki erken erişimi sırasında Skater XL topluluğu tarafından modlanan üç yeni harita yer alıyor.

Skater XL'ın topluluğu tarafından tasarlanan ve modlanan bu üç yeni harita oyunun çıkış tarihinde oyuna eklenmiş olarak gelecek ve oyuncular bu haritaları açmak için ekstra bir ücret ödemeyecek. Gelin Skater XL'ın yeni yayınlanan fragmanına ve haritalarına yakından bakalım.

Skater XL'ın yeni fragmanı:

Fragmanın açılışında bizleri ilk harita olan 'Grant Park'tan görüntüler karşılıyor. Kaykaycılar arasında Chicago'nun en ünlü halka açık kaykay parkı olan Grant Park, hem profesyonel kaykay parkur hem de klasik sokak elementlerini tek bir pistte birleştiriyor. Skater XL topluluğundan Theo tarafından modlanan bu haritada, parkın gerçek hayattaki hâline oldukça fazla bağlı kalındığı görülebiliyor. Profesyonel kaykaycı olan Chaz Ortiz'in, Chicago Grant Park'ta çekilmiş sayısız klibini izlediğini söyleyen Theo, kendisine ilham veren bu parkı kaykay tutkunlarıyla buluşturacağı için çok heyecanlı olduğunu da belirtiyor.

Fragmanda ikinci olarak karşımıza çıkan harita ise 'Streets' (Sokaklar) oluyor. Jean-Olive'in modladığı bu harita, kaykay tutkunlarının belki en çok sevdiği parkur olan şehir sokaklarını oyunculara sunuyor. ABD'nin San-Fransisco şehrinden manzaralara sahip olan bu haritada oyuncular; kaldırımlardan, merdivenlerden ve şehir içinde bulunan çeşitli engellerin üzerinden artistik hareketlerle geçebiliyor. Ayrıca sadece San-Fransisco'yla sınırla kalmayan bu haritada oyuncular, New York ve Los Angeles'tan da bazı ünlü kaykay noktalarında becerilerini sergileyebilecek.

Fragmanda son olarak bizleri Pactole isimli bir geliştiricinin modladığı 'Hudland Training Facility' isimli bir harita karşılıyor. Gerçek hayattan esinlenilmeyen bu harita aslında daha çok bir özel kaykay çalışma pisti olarak düşünülebilir. İçerisinde bir kaykaycının hayal edebileceği her türlü parkuru bulunduran bu tesiste oyuncular, kaykaylarıyla sokaklara çıkmadan önce kaykay becerilerini geliştirebiliyor. İlk başta sadece oyuncuların basit olarak kaykay hareketlerine çalışabileceği daire bir parkur oluşturmak isteyen Pactole, Skater XL topluluğunda bulunan bazı insanlarla tanışınca tasarımını birkaç adım daha ileriye taşıyıp, bu özel kaykay çalışma tesisini ortaya çıkarmış oluyor.

Uzun bir bekleme sürecinin ve ertelenmenin ardından Skater XL, 28 Temmuz tarihinde PlayStation 4, Xbox One, ve PC platformlarında satışa sunulacak. Steam Yaz İndirimleri nedeniyle şu an indirimde olan Skater XL'ın erken erişim versiyonunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.