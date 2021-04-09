Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, Sportline ailesinin 'Style' ve 'RS' modelleri arasında kalan yeni modelini bugün tanıttı. Style modelinin tasarım izlerini taşıyan yeni model, birçok motor seçeneğiyle birlikte geldi.

Çekya merkezli otomobil üreticisi Škoda Auto, bugün Octavia Sportline ailesine eklediği yeni bir modeli tanıttı. Yeni 2021 model Škoda Octavia Sportline, serinin ‘Style’ ve mesafe konusunda adını konuşturan ‘RS’ modellerinin arasında yer alan bir ara model oldu. Model, Sportline ailesinin tasarım elementlerinin birçoğuna yer verdi.

2021 model yeni Octavia Sportline, ailenin diğer üyelerinde de bulunan tamamen siyah ön ızgaralarla birlikte geldi. Bunun yanı sıra 17 inçlik jantlar ve ‘ŠKODA’ logosunu taşıyan bagaj kapağı da modelin aileyle birlikte paylaştığı diğer tasarım özellikleri oldu. Aracı satın alacak alıcılar, otomobillerinde özelleştirebilecekleri bazı noktalara da sahip olacaklar.

Yeni Skoda Octavia Sportline:

Škoda, yeni modeli satın alacak alıcıların önüne 17 inçlik jantlar yerine 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri de koyacak. Bunun yanı sıra bu jantlar, tamamen siyah renge sahip bir şekilde de satın alınabilecek. Aracın motor tarafında da yine alıcılara bazı seçenekler sunulacak. Bunları, motordan bahsettiğimiz paragrafta anlatacağız.

İç tasarıma geldiğimizde Škoda’nın yeni modeli, siyah dekoratif çizgilere yer veriyor. Entegre kafa başlıklarına sahip spor koltuklarla birlikte gelen otomobil, koltuklarında ThermoFLUX döşemelere sahip. Araç, birçok özelliğini Sportline ailesinin ‘Style’ modelinden ödünç almış durumda. Aracı RS modeliyle daha yakın hale getiren özellikse motorda yatıyor.

Yeni Octavia Sportline, çeşitli motor seçenekleriyle birlikte alıcı bulacak. Bu motor seçenekleri arasında benzinli, dizel, plug-in hibrit ve CNG motorlar yer alıyor. Ayrıca alıcılara önden çekişli ya da tüm tekerlerden çekişli seçenekleri de sunuluyor. Son olarak elbette alıcılar, seçecekleri motor tipine göre manual ve otomatik şanzıman seçeneğine de sahip olacak.

Yeni modelin benzinli motoru, 148 beygir üreten 1,5 litrelik TSI ve 189 beygir üreten 2.0 litrelik TSI seçenekleriyle gelecek. Her iki motora da standart yedi vitesli DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor. Aracın dizel motora sahip modelindeyse yalnızca 2.0 litrelik TDI motoru sunuluyor. Ancak bu motor özelinde 114, 148 ve 198 beygir gücüne sahip versiyonlar bulunuyor. Her versiyon, aynı DSG otomatik şanzımanla geliyor.

Son olarak aracın plug-in hibrit motorlu modeli olan Octavia iV Sportline 202 beygir gücü üreten bir motorla, CNG modeliyse 128 beygir gücü üreten bir motorla sunuluyor. Aracın fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.