DJI, geçtiğimiz ay yeni yarış droneu FPV'yi tanıtmıştı. Performansıyla harikalar yaratan ve tanıtıldığı günden itibaren piyasada büyük etki yaratan FPV için yeni bir video paylaşıldı. Videoyu bizim için eğlenceli ve ilginç kılan detay ise senaryosunun bize bir yerden çok tanıdık geliyor olması.

Çin merkezli teknoloji şirketi DJI, geçtiğimiz ay büyük beğeni toplayan yeni drone'u FPV'yi tanıtmıştı. 4K / 60 FPS ya da 1080p / 120 FPS görüntü kalitesi sunan FPV'nin en çok dikkat çeken özelliği ise 140 km/s hıza çıkabiliyor olması oldu. Üstelik FPV, 100 km/s hıza 2 saniyede ulaşabiliyor. Engel algılama özelliğine sahip N modu ve profesyoneller için M modu ile gelen FPV, 150 dereceye kadar süper geniş açılı çekim yapabiliyor.

Drone'un en çok öne çıkan özelliği hızı olunca, biz de geçtiğimiz hafta sizlerle bir video paylaşmış ve hem FPV'yi incelemiş hem de drone'u Webtekno usulü bir teste tabii tutmuştuk. Porsche Taycan Turbo S ile DJI FPV'yi yarıştırdığımız videomuzu yayınlamamızın üstünden tam bir hafta geçmişti ki DJI da yeni bir video yayınlayarak FPV'yi yarış pistinde karşımıza çıkardı.

DJI da yeni drone'una rakip olarak Porsche seçmiş:

DJI tarafından yayınlanan ''DJI FPV - The Race'' başlıklı videoda FPV ve bir Porsche 911 Turbo S, Utah Motorsports Campus'de çekişmeli bir yarışa başlıyor. Pek çok an gözümüze berabere devam ediyor gibi görünen yarışta zaman zaman FPV'nin 911 Turbo S'i geride bıraktığını görüyoruz. Biz de Taycan Turbo S ile yaptığımız yarışta bu inanılmaz hızlı yeni drone'u yakalamakta epey zorlanmıştık.

Hem bizim Webtekno usulü yarışımız hem de DJI'ın The Race videosu, FPV'nin tanıtıldığında iddia ettiği hız sınırlarını gerçekten zorladığının kanıtı olmuş oldu diyebiliriz. DJI'ın yayınladığı yeni yarış videosuna ve Webtekno YouTube kanalında yayınladığımız videomuza hemen aşağıdan ulaşabilir, iki yarışa dair yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno DJI FPV vs. Porsche Taycan Turbo S videosu:

DJI FPV vs. Porsche 911 Turbo S videosu: