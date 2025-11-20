Skoda Elroq Euro NCAP Testlerine Girdi: İşte Sonuçlar! [Video]

Skoda'nın Türkiye'de de oldukça sevilen elektrikli crossover modeli Elroq, Euro NCAP çarpışma testlerine girdi. Oldukça rahat bir şekilde 5 yıldız alan otomobil, güvenilirliğini ispatlamış oldu. İşte Skoda Elroq'un Euro NCAP sonuçları...

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda'nın elektrikli model gamındaki en yeni oyuncusu Elroq, Avrupa'nın en prestijli güvenlik organizasyonu Euro NCAP tarafından teste tabi tutuldu. Özellikle elektrikli SUV pazarında rekabetin kızıştığı şu günlerde Elroq'un alacağı puan merak konusuydu.

Markanın "Large SUV" sınıfında konumlandırdığı ve 2025 model yılı ile testlere giren Elroq, zorlu çarpışma testlerinden alnının akıyla çıkmayı başardı. Peki araç içindeki sürücü ve yolcuları ne kadar koruyor? İşte detaylı analizler.

Yetişkin ve çocuk yolcu korumasında zirveye oynuyor!

Test sonuçlarına göre Skoda Elroq, Yetişkin Yolcu Koruması kategorisinde yüzde 90 gibi oldukça iddialı bir başarı oranına ulaştı. Yapılan testlerde, önden ofset çarpışmalarda yolcu kabininin stabil kaldığı ve hem sürücünün hem de ön yolcunun diz ve uyluk bölgelerinde iyi bir koruma sağlandığı raporlandı.

Aileleri yakından ilgilendiren Çocuk Yolcu Koruması tarafında ise Elroq, yüzde 87 başarı puanı ile güven tazeledi. Hem 6 hem de 10 yaşındaki çocuk mankenlerle yapılan testlerde, kritik vücut bölgelerinin tamamında "iyi" seviyesinde koruma sağlandığı belirtiliyor. Ayrıca arka koltuklarda çocuk koltuğu (Isofix) kurulumunun kolay olması da Euro NCAP tarafından artı puan olarak haneye yazıldı.

Yaya güvenliği ve teknolojik yardımcılar

Elroq sadece içindekileri değil, dışarıdakileri de düşünüyor. Zarar Görebilir Yol Kullanıcıları, yani yayalar ve bisikletliler için yapılan testlerde araç yüzde 77 puan aldı. Özellikle olası bir kapı açma kazasında bisikletliyi uyaran "Dooring Prevention" sistemi ve otonom acil frenleme (AEB) sisteminin bisikletliler üzerindeki başarısı raporda öne çıkan detaylar arasında.

Güvenlik Asistanları kategorisinde ise yüzde 78 puan alan modelde; şerit takip asistanı, yorgunluk algılama sistemi ve hız sabitleyici gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. İlginç bir detay olarak; araç suya batma durumunda kapıların ve camların kilitlenmeyip açılabilir kalacağını da kanıtladı.

Skoda Elroq Euro NCAP videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: