Skoda'nın Dev Elektrikli SUV Modeli Peaq, Test Edilirken Görüntülendi: İşte Tasarımı!

Skoda'nın bu yaz tanıtacağı yeni elektrikli otomobili Peaq, casus kameralara yakalandı. Hyundai IONIQ 9'a rakip olacak otomobil, geniş cüssesi ve premium detayları ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Türkiye'de de çok sevilen Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, bir süredir yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. "Peaq" olarak isimlendirilen bu otomobil, SUV gövde tipine sahip olacak ve geniş iç hacmi ile Hyundai IONIQ 9'a rakip olacak. Ve şimdi bu otomobil, casus kameralara yakalanmış durumda.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren pek çok firmanın kullandığı MEB platformu üzerine inşa edilecek Skoda Peaq, genel görünümü itibarıyla da Hyundai IONIQ 9'u andıracak. Bu bağlamda; sert hatlar ve geniş hacim, otomobili doğrudan öne çıkaracak.

İşte Skoda Peaq'in kamuflajlı görüntüsü:

Skoda Peaq, ön kısımda LED'lerle desteklenmiş aydınlatmalara ev sahipliği yapacak. Ayrıca gövdeye gömülü kapı kolları, cam tavan, şık bagaj kapağı ve belirgin spoyler, otomobili oldukça şık gösterecek gibi duruyor. Arka aydınlatmalar, kamuflajlı görüntülerde sahte ve buradaki tasarımın ön kısım ile uyumlu olması bekleniyor.

Skoda, bu yaz tanıtacağı yeni otomobilinin iç mekânı ve motoru ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu aracın premium bir kabinle donatılması bekleniyor. Ayrıca 600 kilometreyi aşan menzil ve 335 HP gücündeki çift motorlu versiyon gibi seçenekler sunulması bekleniyor.