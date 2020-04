Sky: Children of the Light, Android İçin Yayınlandı

Sky: Children of the Light, sonunda Android platformu için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyun, insanlarla sosyalleşebileceğiniz ve birlikte görevler yapabileceğiniz renkli bir dünya sunuyor.

Sky: Children of the Light, geçtiğimiz yıl iOS için yayınlandı ve Apple tarafından yılın oyunu ödülüne layık görüldü. Oyun, iOS'te yayınlanmasının ardından yeni içerik ve çeşitli düzeltmeler getiren güncellemeler almaya devam etti.

Android kullanıcıları, uzun süredir Sky: Children of the Light'ın gelişini bekliyorlardı. Platforma nisan ayında geleceği duyurulan oyun, sonunda Google Play Store'da ücretsiz olarak yayınlandı. Oyun, göz alıcı sanat tarzı ve renkli dünyasıyla dikkat çekiyor.

Rüya gibi bir dünyada sosyal macera: Sky: Children of the Light

Journey ve Flower gibi ödüllü oyunların arkasındaki geliştiricilerin yeni macerası olan Sky: Children of the Light, çığır açan bir sosyal macera olarak tanımlanıyor. Oyunda karakter özelleştirmeleriyle kendinizi ifade ederek, 7 keşfedilebilir bölgede dünyanın dört bir yanından gelen oyuncularla bir araya gelerek sosyalleşebiliyorsunuz.

Sky: Children of the Light'ta diğer oyuncularla karanlık diyarlarda maceraya çıkarak, ruhları kurtarmak ve eski hazineleri ortaya çıkarmak için mücadele edebiliyorsunuz. Arkadaşlıklarınızı geliştirmek için diğer oyuncularla hediyeler paylaşıp, onları takdir edebiliyorsunuz. Ayrıca oyun, sezonluk etkinlikleri ve büyüyen dünyasıyla sürekli olarak genişleyen bir deneyim sunuyor. Sky: Children of the Light'ı Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sky: Sky: Children of the Light fragmanı