Skype'a Güncelleme Geldi: İşte Tüm Yenilikler

Genellikle en fazla güncellenen programların önemli bir bölümü; Microsoft uygulamalarından oluşur. Skype gibi hem iş hayatında hem de sosyal hayatta kullanabileceğiniz Microsoft programları; kullanıcı sayısını başarılı bir ölçüde tutabilmek için düzenli olarak güncelleme yapar.
Microsoft Skype'ın Hangi Özellikleri Güncellendi?
Skype ile ilgili birçok güncelleme yapılsa bile, en çok dikkatimizi çeken kısmı; mesajlaşma bölümü oldu. Buraya yeni gelen özellikler sayesinde; hem rehberinizi aktif bir şekilde kullanabilecek, hem de farklı mesajlaşma butonlarını tercih edebileceksiniz. Ayrıca Skype ile veri kullanımını daha kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz.
- Kişileri özelleştirme ve daha fazla kontrol sağlayabilme
- OneDrive ile dosya alışverişi yapabilme
- Skype simgesine dokunarak daha hızlı arama gerçekleştirme
- Arkadaş panelinde bulunan kişilere telefon numarası ekleyebilme
gibi özellikler kullanıcıların en çok dikkatini çeken değişiklikler oldu. Skype güncellendikten sonra, mesajlar bölümünde “+” simgesini göreceksiniz. Bu simgeye dokunduktan sonra artık dosyanızı yükleyebilirsiniz. Burada tamamen özgürsünüz ve istediğiniz tüm dosyaların alışverişini yapabilirsiniz.