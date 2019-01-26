Skype'a Güncelleme Geldi: İşte Tüm Yenilikler

1 dk okuma süresi
5
1
0
0
0
Skype güncellemesi ile birlikte artık hem daha keyifli mesajlaşacak, hem de OneDrive ile dosya alışverişi yapabileceksiniz.

Genellikle en fazla güncellenen programların önemli bir bölümü; Microsoft uygulamalarından oluşur. Skype gibi hem iş hayatında hem de sosyal hayatta kullanabileceğiniz Microsoft programları; kullanıcı sayısını başarılı bir ölçüde tutabilmek için düzenli olarak güncelleme yapar.

Microsoft Skype'ın Hangi Özellikleri Güncellendi?

Skype ile ilgili birçok güncelleme yapılsa bile, en çok dikkatimizi çeken kısmı; mesajlaşma bölümü oldu. Buraya yeni gelen özellikler sayesinde; hem rehberinizi aktif bir şekilde kullanabilecek, hem de farklı mesajlaşma butonlarını tercih edebileceksiniz. Ayrıca Skype ile veri kullanımını daha kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz.

  • Kişileri özelleştirme ve daha fazla kontrol sağlayabilme 
  • OneDrive ile dosya alışverişi yapabilme 
  • Skype simgesine dokunarak daha hızlı arama gerçekleştirme 
  • Arkadaş panelinde bulunan kişilere telefon numarası ekleyebilme

gibi özellikler kullanıcıların en çok dikkatini çeken değişiklikler oldu. Skype güncellendikten sonra, mesajlar bölümünde “+” simgesini göreceksiniz. Bu simgeye dokunduktan sonra artık dosyanızı yükleyebilirsiniz. Burada tamamen özgürsünüz ve istediğiniz tüm dosyaların alışverişini yapabilirsiniz.
İLGİLİ HABER

Skype Artık Konuşmaları Uçtan Uca Şifreleme Yöntemiyle Koruyacak

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Skype-update-SMS-functionality_id113150
Etiketler: skype, Güncelleme, skype web
5
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
1
0
0
0