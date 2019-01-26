Skype'a Güncelleme Geldi: İşte Tüm Yenilikler

Skype güncellemesi ile birlikte artık hem daha keyifli mesajlaşacak, hem de OneDrive ile dosya alışverişi yapabileceksiniz.

Genellikle en fazla güncellenen programların önemli bir bölümü; Microsoft uygulamalarından oluşur. Skype gibi hem iş hayatında hem de sosyal hayatta kullanabileceğiniz Microsoft programları; kullanıcı sayısını başarılı bir ölçüde tutabilmek için düzenli olarak güncelleme yapar.

Microsoft Skype'ın Hangi Özellikleri Güncellendi?

Skype ile ilgili birçok güncelleme yapılsa bile, en çok dikkatimizi çeken kısmı; mesajlaşma bölümü oldu. Buraya yeni gelen özellikler sayesinde; hem rehberinizi aktif bir şekilde kullanabilecek, hem de farklı mesajlaşma butonlarını tercih edebileceksiniz. Ayrıca Skype ile veri kullanımını daha kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz.

Kişileri özelleştirme ve daha fazla kontrol sağlayabilme

OneDrive ile dosya alışverişi yapabilme

Skype simgesine dokunarak daha hızlı arama gerçekleştirme

Arkadaş panelinde bulunan kişilere telefon numarası ekleyebilme

gibi özellikler kullanıcıların en çok dikkatini çeken değişiklikler oldu. Skype güncellendikten sonra, mesajlar bölümünde “+” simgesini göreceksiniz. Bu simgeye dokunduktan sonra artık dosyanızı yükleyebilirsiniz. Burada tamamen özgürsünüz ve istediğiniz tüm dosyaların alışverişini yapabilirsiniz.