Skype ile Ekran Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bazen bilgisayar ekranınızı paylaşmanız gereken durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Birçok ekran paylaşma uygulaması olsa da, aslen görüntülü konuşma uygulaması olan Skype da bu konuda oldukça başarılı.

Nedeniniz ne olursa olsun, eğer Windows 10 kullanıyorsanız, ekranınızı başkalarıyla paylaşmak için Skype'ı kullanabilirsiniz. Bu kısa yazımızda bunu nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Her şeyden önce ilk iş doğal olarak Skype'ı açmak olacak.

İzlemeniz gereken adımlar şöyle

1. Kişi listenizden birini seçin

2. Sohbeti başlatmak için görüntülü görüşme ya da sesli görüşme seçeneklerinden birine tıklayın

3. Ekrana tıklatarak Skype arayüzüne ulaşın; böylece arama seçeneklerine ulaşabileceksiniz

4. Sağ alt köşede bulunan üst üste binmiş kareler butonuna basın

5. Eğer birden fazla ekran kullanıyorsanız, öncelikle paylaşmak istediğiniz ekranı seçmeniz gerekiyor.

6. İsterseniz bilgisayarın sesini de paylaşmayı seçebilirsiniz.

7. Şimdi "Ekranı Paylaşın" butonuna basabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra ekranınız konuştuğunuz kişi veya kişiler tarafından görüntülenebilir olacak. Paylaşımı durdurmak içinse paylaş butonuna tekrar basmanız yeterli olacaktır.

Her ne kadar bu yazımızda öncelikli olarak Windows 10'u ele almış olsak da, neredeyse aynı şekilde Windows 8.1, Windows 7, macOS ve hatta Linux için Skype'ta bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.