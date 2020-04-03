Microsoft, video arama servisi Skype'ın özelliklerinde iyileştirmelere giderek video konferanslar için giriş yapma ya da uygulama indirme zorunluluğunu kaldırdı. Skype'ın bu adımı, son aylarda oldukça popüler hâle gelen Zoom gibi uygulamalardaki özellikleri göz önünde bulundurarak attığı düşünülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 58.004 kişinin hayatını kaybetmesine neden koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan önlemlerin dünya çapında sıkılaşmasıyla birlikte insanların video görüşmeler aracılığıyla hem sevdikleriyle iletişim trafiği arttı hem de birçok şirket ve okul video konferans uygulamalarını kullanarak işlerini yürütmeye başladı.

Bu kapsamda popüler video görüşme uygulamalarından olan Microsoft'a ait Skype, video konferans yapmayı kolaylaştıran bir dizi yeni özelliği kamuoyuna duyurdu. Duyuruyla birlikte platformlar arası video konferanslara katılmak için hesap açma ya da yazılımı indirme gereksinimi ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra kullanıcıların tek bir tıkla video arama başlatabilmelerini sağlayan daha kolay bir arayüz tasarlandı.

Video konferans bağlantıları herhangi bir zamanda kullanılabilecek:

Yeni özelliklerle birlikte tek tıkla kendi bağlantınızı yaratabilecek ve bunu katılımcılarla paylaşarak toplantılar yapabileceksiniz. Oluşturulan bu bağlantıların süresi dolmayacak ve bunları ne zaman isterseniz o zaman kullanabileceksiniz. Cihazınızda Skype uygulamasına sahip değilseniz Skype'ın internet sitesindeki 'Meet Now' seçeneğini kullanarak Skype'a giriş yapmaksızın video toplantı organize edebileceksiniz.

Skype'ın devreye soktuğu bu yeni özelliklerin bazıları, özellikle son 3 ayda Zoom gibi video konferans uygulamalarının popülerliğinin zirve yapmasının nedenleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Zoom'un gizlilik ve güvenlik sorunları yaşıyor olması nedeniyle bazı kullanıcılar başka seçenekler aramaya yönelmişti. Skype'ın bu hamlesiyle birlikte video konferans uygulamalarındaki yarışın kızışacağı anlaşılıyor.

Araştırma şirketi Apptopia'nın verilerine göre Zoom'un ABD'deki günlük aktif kullanıcı sayısı geçen pazartesi günü 4,84 milyona çıktı. Microsoft'un iş dünyasına hitap eden Teams uygulaması aynı gün 1,56 milyon mobil kullanıcı tarafından kullanılırken Slack'in aktif kullanım sayısı 500.000'in altında kaldı.