Zoom'un günlük aktif kullanıcı sayısı son üç ayda patlama yaşayarak 10 milyondan 200 milyona çıktı. Nedeni koronavirüs salgını. Video konferans uygulaması, 20 ülkeden 90.000 okulun iletişim için Zoom'u kullanmaya başlamasıyla birlikte zirve noktasına ulaştı.

Video konferans uygulaması Zoom'un CEO'su Eric Yuan, uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısının son üç ayda 10 milyondan 200 milyonun üzerine fırladığını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Zoom ve benzeri dijital iletişim araçlarının kullanımı siyasi partiler, şirket ofisleri, okul bölgeleri, örgütler ve dünya çapındaki sosyal izolasyon uygulamaları nedeniyle evden çalışmaya başlayan milyonlar arasında bir hayli artmış durumda.

Yuan, Zoom kullanıcılarına gönderdiği mektupta, geçen yılın aralık ayının sonunda ücretli ve ücretsiz günlük aktif kullanıcı sayısının yaklaşık olarak 10 milyon olduğunu söyledi. Yuan'ın aktardığına göre, Zoom'un kullanıcı sayısındaki artış, son hafta 20 ülkeden 90.000'den fazla okulun uzaktan eğitim vermek amacıyla telekonferans uygulamasını kullanmaya başlamasıyla uçuşa geçti. Bununla birlikte, kullanıcı sayısının artışıyla birlikte şirket için aralarında gizliliğin de bulunduğu bir dizi sorun baş göstermiş durumda.

FBI'dan 'zoombombing' uyarısı

Eric Yuan, kullanıcıların ve kendilerinin gizlilik ve güvenlik beklentilerini karşılama konusunda yetersiz kaldıklarını kabul ederek bunun için özür diledi. Pazartesi günü, FBI'ın Boston şubesi Zoom hakkında bir uyarı yayınlamıştı. FBI, kullanıcılara site üzerinde kamuya açık görüşmeler yapmamalarını ya da bağlantıları geniş şekilde paylaşmamalarını tavsiye etmişti.

Bunun nedeni, kimliği belirsiz kişilerin 'zoombombing' olarak bilinen şekilde dersleri işgal ettiğini gösteren iki şikayet. Bu olaydan birkaç gün sonra, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in, çalışanlarına Zoom kullanmayı yasakladığı medyada yer almıştı. Bunun nedeni olarak da 'kayda değer gizlilik ve güvenlik endişeleri' gösterilmişti. Zoombombing, kötü niyetli kişilerin çoklu görüşme bağlantılarını kullanarak şiddetten pornografiye kadar uzanan görüntüleri diğer kullanıcılara göstermesine verilen isim olarak biliniyor. Yuan, önümüzdeki 90 gün içerisinde bu sorunları tanımlama, üzerine gitme ve çözme hususunda ön alıcı bir faaliyete girişeceklerine dair söz verdi.

Araştırma şirketi Apptopia'nın verilerine göre, Zoom'un ABD'deki günlük aktif kullanıcı sayısı pazartesi günü 4,84 milyona çıktı. Microsoft'un iş dünyasına hitap eden Teams uygulaması aynı gün 1,56 milyon mobil kullanıcı tarafından kullanılırken, Slack'in aktif kullanım sayısı 500.000'in altında kaldı. Bütün bu verilerin mobil kullanım için olduğunu hatırlatalım.

Şu andaki en popüler görüntülü konuşma uygulamalarından biri olan Zoom, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana özellikle çalışan insanların neredeyse tamamının bildiği bir uygulama haline geldi. Zoom, aynı anda 99 kişinin görüntülü konuşma yapmasına izin veriyor ve özellikle iş dünyasında bir hayli etkili oluyor. Uygulamanın artan popülaritesi sayesinde şirketin piyasa değeri de büyük bir yükselişe geçmiş durumda.Geçen yıl 36 dolarla başlayan Zoom hisse senedininæ çarşamba günkü kapanış değeri 137 dolardı.