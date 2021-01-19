Skyrim'in Yapımcısı; Yeni Bir Proje Üzerinde Çalışıyoruz

The Elder Scrolls V: Skyrim oyunun yapımcıları SureAi, Steam üzerinden yaptıkları açıklamayla birlikte oyunun en sevilen modu Enderal'a daha fazla güncelleme gelmeyeceğini, şirketin daha iyi bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Dünyanın en popüler RPG oyunlarından The Elder Scrolls V: Skyrim’i daha önce oynadıysanız, oyunu bambaşka bir boyuta taşıyan Enderal’ı da biliyorsunuz demektir. Kendi olay örgüsü ve geliştirilmiş oyun seçenekleriyle Enderal modu, Tamriel’i bambaşka bir yer haline getiriyor.

Oyunun yapımcısı SureAI, Enderal modu için düzenli olarak Steam üzerinden güncellemeler yapıyordu. Ancak son gelen güncelleme notlarına göre şirket, Enderal’a güncelleme getirmeyi bırakıyor ve tamamen yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlıyor.

Gizli projenin detayları bu yıl ortaya çıkabilir

SureAI, Steam üzerinden yayınlanan güncelleme notlarında 1.6.4.0 yamasının Enderal’a getirilecek son yama olduğunu, çünkü şirketin odağının başka bir proje üzerine yöneleceğini açıkladı.

Şirket, yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi; "SureAI, şu anda tamamen ücretli bir DLC projesi üzerinde çalışıyor ve umuyoruz ki bu yıl içerisinde projenin ne olduğunu öğreneceksiniz. Yeni haberlerimiz için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.”

Yapılan açıklama gördüğünüz üzere sadece birkaç cümleden ibaretti ve şirketin ne resmi internet sitesi, ne sosyal medya hesapları ne de Steam sayfası üzerinde çalıştıkları şeyin gizli bir proje olduğu dışında hiçbir açıklama yapmadı. Yeni gizli projenin, şirketin oyun severlere daha önce sunmuş olduğu The Elder Scrolls IV: Oblivion ve Enderal DLC modları gibi olup olmayacağı bilinmiyor, ancak açıklama yer alan "ücretli DLC" ifadesi tüm bu saydıklarımızın önüne geçebilecek yeni bir modun habercisi olabilir.