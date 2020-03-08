Skyrim’i Ayrı Bir Boyuta Taşıyan 4K Doku Modu

The Elder Scrolls V: Skyrim için son zamanlarda geliştirilen bir mod, Skyrim’in muhteşem dünyasını 4K çözünürlükle buluşturuyor. Mod, bu fantastik dünyayı adeta kendi dünyamıza çeviriyor.

The Elder Scrolls serisinin 2011 yılında piyasaya sürülen ve dünyayı kasıp kavuran oyunu Skyrim, oyunu oynayan ya da oynamayan herkesin kalbinde ayrı bir yere sahiptir. Açık dünyasıyla, RPG elementleriyle, savaş mekanikleriyle, konuşmalarıyla ve hikayesiyle Skyrim, oyun dünyası içinde saygın bir yere sahip diyebiliriz.

Elbette oyun bu kadar efsane bir hal alınca The Elder Scrolls V: Skyrim’in geliştiricisi Bethesda Game Studios, oyunun yenilenmiş grafiklere sahip bir versiyonunu 2016 yılında piyasaya sürdü. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition isimli bu versiyon, Skyrim’in muhteşem atmosferini gerçek ötesi hale getirdi.

Skyrim’i daha da göz alıcı yapan 4K doku modu:

Tabii Skyrim, yalnızca oyun geliştiricisi tarafından geliştirilmekle de sınırlı kalmadı. Bugüne kadar oyunun grafik kalitesini artıran birçok mod yayınlandı. Fakat bu modların hiçbiri belki de az sonra anlatacağımız kadar gelişmiş değildi. Skyrim için yayınlanan yeni mod, oyunun 4K HD dokulara sahip olmasına olanak sağladı.

‘ciathyza’ isimli bir mod yapımcısı tarafından geliştirilen 4K çözünürlüklü Tamrielic Textures, oyunun dokularını yüksek kaliteye çıkararak göz alıcı bir hale getiriyor. Mod yapımcısı, oyunda bulunan tüm dokuları yeniden tasarlayarak Skyrim’i gerçek ötesi bir hale getirdi.

Mod, henüz tam olarak tamamlanmış olmasa da mod yapımcısı, modu bir kereliğine deneyimlemenizi sağlayacak bir paket yayınladı. Ciathyza, zemini, dağları, uçurumları ve yolları 4K kaliteye çıkaran ‘Tamrielic Textures 1 - Landscapes’ isimli paketi Nexus mods üzerinde herkesle paylaştı.

Skyrim’in manzarasını gerçek dünya haline getiren mod, 4K, 2K ve 1K olmak üzere üç farklı şekilde indirilebiliyor. 4K versiyonu elbette isminden de anlaşılacağı üzere maksimum detayı verebilmek için 4K çözünürlüğe sahip. Bunun haricinde bu pakette dağlar 8K çözünürlükle geliyor. Dolayısıyla modun yapımcısı, ekran kartınızın en az 6 GB VRAM’e sahip olmasını öneriyor.

Mod yapımcısı, bu modun ileride köyleri, zindanları ve mağaraları da geliştiren bir pakete sahip olacağını açıkladı. Bu paketlerin ne zaman gelecekleri belli olmasa da modu denemek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.