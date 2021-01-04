Slack'e Erişimde Dünya Genelinde Sorun Yaşanıyor

Dünyanın en popüler şirket için iletişim platformlardan bir tanesi olan Slack'e erişimde dünya genelinde sorunlar yaşanıyor. Yaşanan bu sorunun sebebinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Şirket içi mesajlaşmalarda en çok kullanılan platformlardan bir tanesi olan Slack, 2021'nin ilk iş gününde erişim sorunlarıyla kullanıcılarını karşıladı. İlk olarak platforma erişimde büyük bir yavaşlık yaşandı ve kısa bir süre içerisinde de erişim tamamen koptu.

Kullanıcılar, giriş yapmaya çalıştığında Server Error (Sunucu Hatası) uyarısıyla karşılaşıyorlar. Uyarının altında "Sunucularımıza bağlanmada sorun yaşanıyor gibi gözüküyor ve bu sorunu araştırıyoruz" yazısı yer alıyor.

Slack çöktü

Platformun hizmetlerinin durumunun gösterildiği sayfaya bakıldığında ise hiçbir servise ulaşılamadığı görülüyor. Giriş, mesajlaşma, bildirimler ve bağlantı ön izlemeleri dâhil olmak üzere şu an Slack'teki hiçbir servis işlevsel değil.

Detaylar görüntülendiğinde ise Slack ekibi tarafından kullanıcılar için yayınlanmış üç mesaj bulunuyor. İlk olarak saat 18.14'te yayınlanan bildirimde kanalların yüklenmesinde veya Slack'e erişimde sorunların yaşanabileceği ve durumun araştırıldığı ifade ediliyor. İkinci bildirim ise bundan yarım saat sonra 18.44'te yayınlanıyor. Yayınlanan ikinci bildirimde bağlantı sorunu üstündeki araştırmanın halen devam ettiği ve henüz paylaşılabilecek ek bir bilgi bulunmadığı ifade ediliyor.

Son olarak ise 19.20'de üçüncü bir bildirim daha yayınlandı. Yayınlanan üçüncü bildirimde yaşanan bu kesintiyle ilgili araştırmanın halen devam ettiği belirtiliyor. Şu an yaşanan bu sorunun neden kaynaklandığına dair herhangi bir açıklama da yapılmış değil. Yaklaşık 2 saattir süren bu sorunun şu sıralar yavaş yavaş da olsa kendine gelmeye başladığını söyleyebiliriz.