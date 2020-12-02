Popüler bir şirket içi iletişim platformu olan Slack, satılıyor. Köklü yazılım şirketi Salesforce, Slack'i satın almak için 27,7 milyar dolar ödeme yapacak. Bu işlem, her iki tarafı da fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kullanıcıları bekleyen yeniliklerin neler olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Pandemi döneminin parlayan yıldızlarından bir tanesi olan şirket içi iletişim platformu Slack'in satılacağı duyuruldu. 2010 yılında kurulsa da asıl patlamayı 2020 yılında yapan yazılım, Salesforce isimli yazılım şirketi tarafından satın alınacak. Salesforce CEO'su Marc Benioff, bu satın alma işlemiyle kurumsal uygulamalar sektörünün geleceğinin şekilleneceğini, dünyanın herhangi bir yerinde iş yapılabilir olacağını ifade ediyor.

1999 yılında kurulan Salesforce, özellikle de son yıllarda iyi bir sıçrama gerçekleştirdi. Yıllar içinde 60'tan fazla şirketi satın alarak büyüyen Salesforce, 2020 yılında ise mali değerini yüzde 40 kadar artırdı. Bugünkü değeri 220 milyar dolar olan şirket, Slack'i satın aldıktan sonra daha da büyüyecek. Salesforce'un finans müdürü Mark Hawkins, "fırsatçı" yaklaşımlarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Slack'in satışı için 27,7 milyar dolar ödenecek

Slack CEO’su Stewart Butterfield tarafından yapılan açıklamalarda, yazılım sektörü için en kritik bir araya gelişlerden bir tanesine imza atacaklarını, bunun için sabırsız olduğunu söyledi. CEO, satış işleminden sonra özellikle de kullanıcılar bazında ne gibi yenilikler yaşanacağına dair bir açıklama yapmadı. Anlaşmanın detaylarına göre Slack'in satışı 27,7 milyar dolara mal olacak.

Slack, temelinde bir mesajlaşma uygulaması. Şirketler, bu uygulama sayesinde şirket içi iletişimi yazılı bir şekilde sağlayabiliyorlar. Farklı kanalların kurulabilmesine imkan tanıyan Slack, bu sayede aynı birimde olan çalışanları bir araya getirebiliyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte milyonlarca kullanıcıya ulaşan platform, bu satış işleminin ardından Salesforce bünyesine katılmış olacak.