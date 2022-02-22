İş platformu Slack, dünyaca popüler Github ve Amazon Web Servisleri dünya genelinde çöktü.

İnternet üzerinden çalışanların gözde iş platformu olan ‘sanal ofis’ Slack, dünya genelinde çöktü. Geçtiğimiz 2-3 saattir Slack tarafından da onaylanan çökme durumu, kullanıcıların hizmete erişememesine sebep oluyor.

Çöken tek platform Slack de değil. Yazılım geliştiricilerinin projelerini yayınladığı GitHub ve Amazon’un sunucuları da çökmüş durumda. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız sıkıntı sizde değil, dünya genelinde bir sunucu çökmesi durumu mevcut.

Kullanıcılar Slack’e giremiyor, mesaj atamıyor ve bildirim alamıyor

Slack’te gerçekleşen sunucu çökmesi, her kullanıcıyı etkilemiyor gibi görünüyor zira her ne kadar sorun yaşayanlar çoğunlukta olsa da yaşamayanlar da var. Slack’te problem yaşayanların karşı karşıya kaldığı sorunlar ise şunlar: Slack’e girememek, özel mesaj atamamak, kanallara gönderi ve dosya atamamak ve bildirim alamamak.

Github’da kullanıcıların bazıları hizmetin kendileri için tamamen kullanılamaz durumda olduğunu bildirirken, bazıları onlar için yalnızca Webhook’ların çalışmadığını söylüyor. Problemin yoğun olarak yaşandığı bölge ise ABD.

Amazon Web Services’ın hizmet durumu sayfasında şu an için bir sorun görünmüyor ancak geçtiğimiz saatlerde kullanıcılar problemler yaşadığını belirtiyor. İnternetteki Slack ve GitHub da dahil olmak üzere birçok hizmetin AWS’ye dayandığı göz önünde bulundurulduğunda diğer uygulamaların çökmesi de anlam kazanıyor.

Bu duruma şu an için sadece Slack’ten bir açıklama geldi, o da şöyle: “Kullanıcıların Slack’e giremediği sorunu araştırıyoruz. Araştırmaya devam edecek ve mümkün olduğunda bilgi paylaşacağız.” Siz bu platformların herhangi biriyle alakalı bir problem yaşadınız mı? Yorumlarda bahsetmeyi lütfen unutmayın.