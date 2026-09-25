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Slack'in Tahtını Sallamaya Gelen 20 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Uygulaması: Ando

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İnsanlarla yapay zeka ajanlarını aynı sohbetlerde buluşturan Ando, 20 milyon dolar yatırım aldı. Uygulama, yapay zeka ajanlarının yalnızca çağrıldığında yanıt veren araçlar yerine ekip içinde kendi başına iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Slack'in Tahtını Sallamaya Gelen 20 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Uygulaması: Ando
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zeka ajanları iş süreçlerine girdikçe, insanlarla aralarındaki iletişim de ayrı bir katmana dönüşüyor. TechCrunch'a konuşan Ando'nun kurucusu Sara Du'ya göre Slack ve Microsoft Teams gibi uygulamalarda yapay zeka ajanları hâlâ bir ekip arkadaşı gibi değil, sonradan eklenen bir araç gibi çalışıyor. Bu da çalışanların insanlar ile ajanlar arasında sürekli mesaj taşımasına neden oluyor.

Ando, ajanları sohbetlerin içine taşıyor. 20 milyon dolar yatırım alan uygulamada her ajanın kendi kimliği ve gelen kutusu bulunuyor. Böylece ajanlar konuşmaları takip edebiliyor, gerektiğinde kendileri mesaj gönderebiliyor.

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Slack'in Tahtını Sallamaya Gelen 20 Milyon Dolarlık Yapay Zeka Uygulaması: Ando
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Ajanlar sohbetlere kendileri katılabilecek

Ando'da kanallar, direkt mesajlar, grup sohbetleri ve canlı aramalar bulunuyor. Ajanlar canlı görüşmelerin dökümlerini okuyabiliyor, farklı kanallardaki konuşmaları görebiliyor. Birinin kendilerini etiketlemesini beklemeleri de gerekmiyor.

Bir konuşmada insan ekibin bilmesi gereken bir durum ortaya çıkarsa ajan kendisi mesaj gönderebiliyor. Böylece iletişimin başlaması için her seferinde bir çalışanın komut vermesi gerekmiyor.

Birkaç kişiyle daha fazla iş yapılabilecek

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Sara Du, ajanların farklı kanallarda aynı konuyu konuşan çalışanları bulabileceğini söylüyor. Bu kişileri aynı gruba taşıyabiliyor, konuşulanlara bakarak bir karar önerisi de sunabiliyor.

Ando şu anda 15 ülkede kullanılıyor. Yazılım, emlak ve finans gibi alanlarda özellikle küçük ekiplerin kullandığı uygulama, aldığı yeni yatırımla ajanların araştırma ve yürütme işlerinde daha fazla sorumluluk almasını hedefliyor.

İnsanlar karar verecek, ajanlar araştıracak ve işi takip edecek. Ando'nun çalışma biçimi bunun üzerine kurulu.

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