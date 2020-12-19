SMA'lı Bebekler İçin Bağış Yayını Gerçekleştiriliyor

SMA hastası bebeklerin hikayesi, sosyal medyanın gücü sayesinde son dönemde sürekli gündemde ve pek çok ünlü isim ve fenomen bebeklerin tedavisi için çeşitli bağış kampanyaları düzenliyor. YouTube'da 1,2 milyon aboneye sahip olan Haluk Tatar da SMA'lı bebekler için bağış yayını gerçekleştiriyor.

YouTube'da kişisel gelişim, web tasarımı ve program eğitimleri gibi farklı konularda içerik üreten ve 1,2 milyon takipçisi bulunan Haluk Tatar, SMA hastası bebeklerin tedavisine destek olmak için tüm ünlülere destek çağrısı yapmış ve #MademEvdeyiz1HayatKurtaralım etiketiyle bir kampanya başlatmıştı. #1candaha etiketi ile başlatılan kampanya kapsamında gerçekleştirilen yayında SMA hastası bebek için 840.000 TL bağış toplanmıştı.

Bugün ise Haluk Tatar SMA'lı bebek İsmail Çağan için #1canismail etiketi ile başlattığı son canlı yayınını gerçekleştiriyor. Öğlen 15.00'da başlayan yayına pek çok konuk katıldı ve farklı konuklar yayına bağlanmaya devam ediyor. Yayın, saat 20.00'da sona erecek ve elde edilen bağış SMA hastası bir bebeğin tedavisi için kullanılacak.

SMA hastalığı neden gündemde?

SMA olarak anılan 'Spinal Musküler Atrofi', istemli kasların görev yapamaz hale geldiği ve ilaçla tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalık. Ülkemizde her 6.000 doğumda bir görülen bu hastalığın bir tedavisi var ancak oldukça pahalı.

Zolgensma olarak bilinen gen tedavisi, tek seferlik bir tedavi ve ömür boyu etki gösteriyor. Ancak ABD'de tedavinin ücreti 2 milyon dolar ve yalnızca 2 yaş altı çocuklara uygulanabiliyor. Ülkemizde de son birkaç aydır pek çok SMA'lı bebeğin, yapılan bağış kampanyaları ile tedavi görebilmesi amaçlanıyor.

Haluk Tatar tarafından yapılan yayına katılmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: