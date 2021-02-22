Tinder'a Rakip Olacak Snack, 3.5 Milyon Dolar Yatırım Aldı

TikTok ve Tinder karması bir uygulama olan Snack, pandemi döneminde artan hatta ihtiyaç haline gelen online flört uygulamalar içerisindeki en yüksek yatırımlardan birini aldı.

Covid-19 nedeniyle insanların online flört uygulamalarına ilgi göstermesi mobil uygulama pazarını hareketlendirdi. TikTok’un flört uygulamasına benzeyen Snack bu pazarda hızlı yükselen uygulamalar arasına girdi.

Kimberly Kaplan tarafından kurulan Snack, TikTok’un popülerliği ve Tinder’ın flört dünyasını buluşturmayı planlıyor. Plenty of Fish’in pazarlama ve yönetim ekibinde yer alan Kaplan’ın ekibi, PoF’u 2015’te 575 milyon dolara Match Group’a satmıştı.

Snack’le Snapchat veya Instagram’a Gerek Kalmayacak

Kimberly Kaplan, popüler flört uygulamaları Bumble ve Tinder’da gözlemlediği Gen Z demografisinin farklı platformlara kullanıcı beslemesi yaptığını fark etti. Bu noktada kullanıcılar Bumble veya Tinder’da eşleşiyorlar ancak sohbetlerinin devamlılığını Instagram ya da Snapchat’te yapıyorlar. Snapchat ve Instagram’da sohbetlerine devam eden çiftler birbirlerinin hikayelerini izliyor, flörtlerini DM’den yapıyorlar.

Snack, aynı TikTok gibi kullanıcıların videolar oluşturup birbirlerinin videolarını beğendiklerinde DM özelliğinin açıldığı bir uygulama. Bu noktada aslında “eşleşme” karşılıklı video beğenisiyle mümkün oluyor. Şu anda Snack için TikTok’a benzer bir video düzenleme özelliği geliştiriliyor.

Snack, 3.5 Milyon Dolar Yatırımın Sahibi Oldu

Elbette online flört uygulamalarının popülerliği sadece girişimcilerin değil, yatırımcıların da dikkatinden kaçmıyor. Golden Ventures, Garage Capital, Panache Ventures ve N49P’nin katılımıyla Kindred Ventures ve Coelius Capital liderliğinde 3.5 milyon dolarlık fon aldı.

Kimberly Kaplan ve ekibi, uygulama içinden para kazanma modellemesini Premium üyelikler ve uygulama içi reklamlarla yaptıklarını söylüyor. Snack ekibinde şu anda 10 kişi bulunuyor ve bu ekibin yüzde 40’ının azınlıklardan oluştuğu biliniyor. 3.5 milyon dolarlık fon alan bir ekibe göre küçük sayılabilecek bir Startup olan Snack projesinin Tinder’ı geride bırakıp piyasa hakimiyetini ele geçirip geçirmeyeceğini ilerleyen dönemde göreceğiz.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snack Tinder’dan flört uygulaması krallığını alabilir mi? Yorumlarda bizimle paylaşın.