TikTok'ta profil fotoğraflarına "mavi tik" ekleyerek yüz binlerce takipçiye ulaşan sahte Cristiano Ronaldo hesaplarından biri, Ronaldo'nun eski canlı yayın videolarıyla TikTok canlı yayını açıp bağış topladı.

Geçtiğimiz günlerde tüm sosyal medya platformlarında (Twitter, Facebook, Instagram) toplamda 500 milyon takipçiye ulaşan dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, son yılların en hızlı popülerleşen sosyal medya platformu TikTok’ta ise resmi olarak bulunmuyor. CR7’nin henüz TikTok’a giriş yapmamış olması, Ronaldo hayranlarını ağına düşürmek isteyen fırsatçıların ellerini ovuşturmalarına neden oluyor.

An itibarıyla TikTok’ta “Cristiano Ronaldo” araması yaptığınızda ilginç bir sonuç ile karşılaşıyorsunuz. TikTok’ta, Cristiano Ronaldo adına açılmış onlarca sahte hesap bulunuyor ve bunlardan bazıları yüz binlerce takipçiye dahi ulaşmış durumda. TikTok’un resmi hesaplara “mavi tik” verdiğinden bihaber olan binlerce kullanıcı, sahte Ronaldo hesaplarını takibe alıyor ve hatta bağışta bulunuyor.

TikTok'taki sahte Ronaldo hesapları, kullanıcıları yanıltmak için profil fotoğrafına mavi tik koyuyor

TikTok’taki sahte Cristiano Ronaldo hesaplarından bazıları, ünlü futbolcunun daha önce Instagram’da gerçekleştirmiş olduğu canlı yayınların videosuyla canlı yayın gerçekleştiriyorlar ve bu canlı yayınlar, binlerce Ronaldo hayranı tarafından izleniyor. Dahası bazı CR7 hayranları, canlı yayının bir videodan ibaret olduğunu fark etmeyerek sahte Ronaldo hesaplarına bağışta bulunuyor.

Tüm büyük sosyal medya platformları gibi TikTok’ta da kişi ya da kuruma ait olduğu onaylanan hesapların kullanıcı adının yanında bir “mavi tik” bulunuyor. Dolayısı ile ünlü bir kişiye ait hesabın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu bu mavi tike bakarak anlayabilirsiniz. Bu durumun farkında olan bazı sahte Cristiano Ronaldo hesapları, profil fotoğrafının köşesine “mavi tik” yerleştirmiş durumdalar. Bu basit “kandırmaca” başarılı olmuş ki söz konusu sahte hesapların yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Sahte Cristiano Ronaldo hesaplarının canlı yayınlarından bir kesit