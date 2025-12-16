Snapchat, 2025 yıl sonu Recap özelliğini yayınladı

Snapchat, kullanıcıların yıl boyunca paylaştığı Snap ve anıları derleyen 2025 Recap özelliğini kullanıma sundu. Özetler Memories bölümünden erişiliyor.

Snapchat, yıl sonuna yaklaşırken kullanıcılarına özel 2025 Recap özelliğini devreye aldı. Bu özellik, yıl boyunca çekilen Snap’leri, kaydedilen anıları ve öne çıkan anları otomatik olarak derleyerek kişisel bir özet sunuyor.

Recap’e, uygulamadaki Memories bölümünden erişiliyor. Snapchat, bu özetleri tamamen kişisel olacak şekilde hazırlıyor ancak isteyen kullanıcılar Recap’lerini Story olarak ya da diğer platformlarda paylaşabiliyor.

Spotify Wrapped akımını sosyal medyaya uyarlayan bu tarz özetler, kullanıcıların platformla duygusal bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Snapchat de bu hamleyle, yıl boyunca biriken içeriklerin değerini hatırlatarak etkileşimi artırmayı amaçlıyor.