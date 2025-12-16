Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Snapchat, 2025 yıl sonu Recap özelliğini yayınladı

Snapchat, kullanıcıların yıl boyunca paylaştığı Snap ve anıları derleyen 2025 Recap özelliğini kullanıma sundu. Özetler Memories bölümünden erişiliyor.

Snapchat, 2025 yıl sonu Recap özelliğini yayınladı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Snapchat, yıl sonuna yaklaşırken kullanıcılarına özel 2025 Recap özelliğini devreye aldı. Bu özellik, yıl boyunca çekilen Snap’leri, kaydedilen anıları ve öne çıkan anları otomatik olarak derleyerek kişisel bir özet sunuyor.

Recap’e, uygulamadaki Memories bölümünden erişiliyor. Snapchat, bu özetleri tamamen kişisel olacak şekilde hazırlıyor ancak isteyen kullanıcılar Recap’lerini Story olarak ya da diğer platformlarda paylaşabiliyor.

Spotify Wrapped akımını sosyal medyaya uyarlayan bu tarz özetler, kullanıcıların platformla duygusal bağını güçlendirmeyi hedefliyor. Snapchat de bu hamleyle, yıl boyunca biriken içeriklerin değerini hatırlatarak etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Aşırı Uygun Fiyata 200 MP Kamera Sunan Redmi Note 14 Pro 5G Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Aşırı Uygun Fiyata 200 MP Kamera Sunan Redmi Note 14 Pro 5G Alınır mı? İşte Fiyatı ve Özellikleri!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim