TikTok'un popülerliğinin bir tesadüf olmadığını düşünen Snapchat, daha geniş kitlelere ulaşmak için keşfet bölümünde TikTok benzeri bir arayüz test etmeye başladı.

Bir zamanların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, Facebook’un ‘24 saatte kaybolan gönderi’ formatını Hikayeler olarak Instagram’a eklemesinin ardından büyük bir düşüş trendine girmişti. İlerleyen dönemde e-ticaret sitelerinden mesajlaşma uygulamalarına kadar hemen her yerde karşımıza çıkan bu format, Snapchat merkezli olmasına rağmen uygulamanın çöküşünü engelleyememişti.

Snapchat, büyük çöküş başladığından bu yana kullanıcı tabanını yeniden genişletmek için yeni tasarımlar ve özellikler geliştirmeye devam ediyor. Ancak şu ana kadar hedeflenen büyümenin gerçekleştirildiğini söylemek pek de mümkün değil. Snapchat’in popülerliğini artırmak için test etmeye başladığı son özellik, Snap’teki geliştiricilerin TikTok’u yakından takip ettiğini gösteriyor.

Arthur adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü ve video, Snapchat’in Keşfet bölümünde TikTok benzeri bir kullanıcı arayüzü test ettiğini gösteriyor. Yeni özelliği kullanıcılara tanıtmak için ekranda çıkan uyarıda farklı kullanıcıların snap’leri arasında dolaşmak için ekranın yukarı kaydırılabileceği, aynı kişinin snap’leri arasında geçiş yapmak için ekrana dokunulabileceği, snap akışından çıkmak için de ekranın sağa/sola kaydırılabileceği belirtiliyor.

Snapchat’in çok küçük bir kullanıcı tabanı ile yalnızca Keşfet bölümü içerikleri için test etmeye başladığı bu yeni kullanıcı arayüzü, pek çoğunuza yabancı gelebilir. Ancak gönderiler arası yukarı kaydırma hareketi ile geçiş yapma, özellikle TikTok kullanıcılarının yakından aşina olduğu bir kullanıcı arayüzü.

Instagram, Twitter gibi uygulamalarda da yukarı kaydırma hareketi ile gönderiler arasında geçiş yapıyoruz; neden Snapchat’in yeni arayüzü ‘TikTok benzeri’ olarak anılıyor?

Teknik olarak diğer sosyal medya platformlarında da yukarı kaydırma hareketi ile gezinti yapıyor olsak da diğer uygulamalarda gönderileri değil, ana sayfanın kendisini kaydırıyoruz. TikTok’ta ve muhtemelen Snapchat’te ise tüm ekranda tek bir gönderi yer alıyor ve ana sayfada gezinmek yerine doğrudan gönderilerin kendisinde geziniyoruz.

Snapchat’in test ettiği yeni özelliği gösteren video